Россиянам рассказали, в какие дни церковь и древние поверья запрещают ходить на кладбища

В православии верующим не запрещается ходить на кладбища, когда им это нужно. Тем не менее в церкви сложилась традиция не посещать могилки в дни больших религиозных праздников.

Так, среди православных не принято ходить на кладбища на Пасху и Троицу. Часть священников отмечают, что само содержание праздников противоречит настроению, с которым поминают усопших. Однако, если пойти на кладбище в эти дни, ничего страшного не случится. Те же, кто не хочет нарушать традицию, могут помянуть усопших в особые дни — родительские субботы, которые большинство христиан посвящают посещению могил, пишет РИА "ФедералПресс".

Народные поверья же, к которым церковь относится с изрядной долей скепсиса, призывают не ходить на кладбища, например, когда там видели огонь или мерцающие огоньки. В старину верили, что это души умерших. По ночам, согласно славянским верованиям, также лучше избегать мест упокоения мёртвых, ведь это излюбленное время суток для всякой нечисти. Были и ограничения по полу. Так, женщинам нельзя было посещать могилы в дни месячных.

Некоторые приметы в ходу до сих пор. Так, к примеру, от визитов на кладбища призывают отказаться беременных. Этому есть и вполне разумное объяснение, ведь в таком состоянии лучше лишний раз не расстраиваться. Любители эзотерики же верят, что мрачная энергетика плохо повлияет на ребёнка. Другая примета гласит, что кладбища стоит посещать утром, а не после обеда. Лишнее внимание в дневные и вечерние часы мёртвым претит, говорит поверье. А ходить на кладбища зимой не стоит, так как по оставленным на снегу следам души умерших выйдут с кладбища и не смогут обрести покой.