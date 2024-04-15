Международный день культуры, День экологических знаний, Тит-ледолом: Праздники и приметы 15 апреля Государственных праздников 15 апреля в России не отмечается. Намечаем культурную программу в Международный день культуры, вносим посильный вклад в защиту природы в День экологических знаний, отгоняем ворон от дома в День святого Тита. 14 апреля, 21:00 Какие сегодня, 15 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Международный день культуры

Дата в 2024 году: 15 апреля, понедельник.

Международный день культуры (International Day of Culture) был учреждён в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать дату подписания пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учреждённая за два года до этого Международным центром Рерихов.

В 2008 году по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днём культуры под знаменем мира. Сегодня этот праздник отмечается во многих странах.

15 апреля отмечают профессиональный праздник все, чья работа связана с культурой и искусством. Фото © Freepik

"Культура" в переводе с санскритского дословно означает "почитание света", выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Это благородное стремление находит своё выражение в торжественных концертах, выставках национальных культур, конференциях и лекциях на различные культурные темы, музыкальных и поэтических вечерах и других мероприятиях, которые проходят в этот день во многих российских городах.

День экологических знаний

Дата в 2024 году: 15 апреля, понедельник.

День экологических знаний был учреждён Организацией Объединённых Наций в 1992 году на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Целью праздника является повышение осведомлённости общества о проблемах окружающей среды.

15 апреля — отличный день, чтобы обновить свои знания о нашей планете. Фото © Freepik

В России День экологических знаний отмечается с 1996 года. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам экологии. В школах, университетах, библиотеках и научных организациях проходят лекции, семинары, выставки и другие мероприятия, в том числе с участием детей и подростков. Праздник призван с раннего возраста прививать молодому поколению бережное отношение к окружающей среде.

Тит-ледолом

Дата в 2024 году: 15 апреля, понедельник.

Другие названия: День святого Тита; Тит; Барыш-день; Бескормица; День бесхлебницы; Бесхлебица; Бесхлебница.

Церковное название: преподобного Тита Чудотворца.

Значение: почтение памяти иеромонаха Тита Чудотворца.

Народный праздник Тит-ледолом отмечается 15 апреля (по старому стилю — 2 апреля). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святого Тита Чудотворца, иеромонаха.

Икона святого Тита Чудотворца. Фото © azbyka.ru

Святой Тит Студийский жил в VIII–IX веках. С юных лет отверг мирскую суету и плотские желания. Он избрал путь служения Господу и в юношеском возрасте ушёл в Студийский монастырь, где стал послушником, а затем принял монашеский постриг.

Святой Тит всю жизнь провёл в Студийском монастыре, снискав любовь братии кротостью, милосердием и подвижническими трудами. Бог дал ему дар чудотворения. По просьбе братии Тит принял сан священника и мудро управлял обителью.

Во времена иконоборчества Тит проявил себя как непреклонный защитник икон и почитания святых образов. Он дожил до преклонных лет и мирно отошёл в вечность, оставив своим последователям пример молитвенной и постнической жизни.

Народное название праздника Ледолом пошло от того, что водоёмы в этот день окончательно освобождаются ото льда. Название Бесхлебница и ему подобные связаны с заканчивающимися зимними запасами зерновых. Барыш-днём 15 апреля окрестили торговцы. По поверью, чем лучше отпраздновать этот день, тем лучше весь год будут идти продажи.

В этот день отгоняют от дома ворон. Считается, что, если над каким-либо жильём птицы особенно раскричатся, там скоро начнётся бесхлебица и людям придётся "затянуть пояса".

Природные приметы на 15 апреля:

если тающий лёд в озере сразу тонет — жди плохого урожая;

перепел кричит — к хорошей жатве хлеба;

разворковались голуби — близится тепло.

Именины 15 апреля отмечают:

Савва

Ефим

Егор

Григорий

Георгий.

Авторы Андрей Соколов