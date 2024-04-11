Священник советует не говорить с мёртвыми из-за риска стать целью для нечисти
Священник Кречетов: В беседе с усопшим на говорящего может влиять нечистая сила
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Некоторые заявляют о наличии сверхъестественных способностей, которые помогают им общаться с умершими. Вопрос существования связи и диалога с загробным миром всегда вызывал интерес и любопытство у тех, кто хотя бы раз задумывался об этом. Священник Ульян Кречетов высказался на эту тему, подчеркнув важность молитвы за усопших. Об этом сообщает "Царьград".
Верования и обычаи, которые так или иначе отсылают к общению с мёртвыми, являются частью многих культур и народов. К примеру, в русской традиции есть термин "прошение" — это когда члены семьи или друзья покойного общаются с ним, спрашивают совета или помощи в каком-то деле, заметил священник. Он называет более благоприятным вариантом для "связи с загробным миром" молитву и поминовение.
С помощью молитвы человек общается с Богом, одновременно проявляя заботу о душе покойного. Особую значимость для отошедших в мир иной представляют церковные молитвы, которые произносят во время Божественной литургии. С их помощью душа усопшего проходит промежуточный период от жизни к смерти, затем обретая вечный покой. С точки зрения благочестия и эффективности молитва является самым оптимальным вариантом.
Священник упомянул записки, которые подаются на проскомидии, когда происходит заготовка хлеба и вина для причастия во время литургии. Такой кусочек бумаги очень важен, поскольку во время этого процесса священнослужитель поминает усопших, размещая заметки с их именами на алтаре. Так, желающие могут попросить о помощи и благословении для душ покойных во время литургии.
А вот разговоры с мёртвыми, по словам священника, могут обернуться опасными последствиями, поскольку нечистая сила способна влиять на тех, кто этим промышляет.
Ранее священник призвал перестать сжигать чучело на Масленицу. По его словам, это один из языческих остатков нехристианских религий, который отводит людей от истинной веры во Христа, поскольку обычай существовал со времён, когда никакого христианства в России ещё не было.