Священник советует не говорить с мёртвыми из-за риска стать целью для нечисти

Некоторые заявляют о наличии сверхъестественных способностей, которые помогают им общаться с умершими. Вопрос существования связи и диалога с загробным миром всегда вызывал интерес и любопытство у тех, кто хотя бы раз задумывался об этом. Священник Ульян Кречетов высказался на эту тему, подчеркнув важность молитвы за усопших. Об этом сообщает "Царьград".

Верования и обычаи, которые так или иначе отсылают к общению с мёртвыми, являются частью многих культур и народов. К примеру, в русской традиции есть термин "прошение" — это когда члены семьи или друзья покойного общаются с ним, спрашивают совета или помощи в каком-то деле, заметил священник. Он называет более благоприятным вариантом для "связи с загробным миром" молитву и поминовение.

С помощью молитвы человек общается с Богом, одновременно проявляя заботу о душе покойного. Особую значимость для отошедших в мир иной представляют церковные молитвы, которые произносят во время Божественной литургии. С их помощью душа усопшего проходит промежуточный период от жизни к смерти, затем обретая вечный покой. С точки зрения благочестия и эффективности молитва является самым оптимальным вариантом.

Священник упомянул записки, которые подаются на проскомидии, когда происходит заготовка хлеба и вина для причастия во время литургии. Такой кусочек бумаги очень важен, поскольку во время этого процесса священнослужитель поминает усопших, размещая заметки с их именами на алтаре. Так, желающие могут попросить о помощи и благословении для душ покойных во время литургии.

А вот разговоры с мёртвыми, по словам священника, могут обернуться опасными последствиями, поскольку нечистая сила способна влиять на тех, кто этим промышляет.