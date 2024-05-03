Все мужчины делают это: 7 признаков, что помидоры вашей любви завяли и скоро запахнет разводом

Если мужчина любит, то это видно сразу. Он проявляет внимательность, радуется, когда вы рядом, и старается как можно больше времени проводить вместе. Когда чувства угасли, его поведение резко меняется. Как это вовремя распознать и начать спасать отношения? Life.ru рассказывает про признаки, заметив которые, стоит немедленно бить тревогу.

1. Холодное отношение

Нелюбящий мужчина перестаёт интересоваться жизнью своей женщины. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сильно любящий мужчина всегда интересуется жизнью женщины: радуется её достижениям, хвалит за всё хорошее, что случается с ней. Он пытается принимать участие в жизни партнёрши: водит на свидания, возит на отдых. Если чувства угасли, то отношение становится противоположным.

Когда мужчина не любит женщину, он не задаёт ей вопросов о том, как прошёл день. Даже если даме удалось заслужить повышение на работе или достичь успехов в бизнесе, не радуется за неё. О совместных свиданиях и планировании отдыха не идёт и речи.

2. Резко появившееся нежелание строить совместные планы

Настоящий любящий мужчина всегда строит планы на жизнь со своей женщиной. Если раньше вы планировали купить машину, квартиру, а сейчас при обсуждении этого спутник начинает злиться или говорить "сейчас не время", то это повод задуматься. Не исключено, что он потерял веру в ваши отношения и не хочет обрастать совместным имуществом из-за приближающегося расставания.

3. Эмоциональная реакция на положительные и отрицательные события

Если мужчина не любит, то ему безразлично любое ваше состояние — и печаль, и радость. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любящий мужчина всегда реагирует на события, происходящие в вашей совместной жизни. Например, если вы грустите или злитесь, он пытается успокоить или сгладить ситуацию. Если радуетесь, то улыбается вместе с вами.

Когда мужчина не любит женщину, он относится ко всему равнодушно. Если вы кричите или злитесь на него, то обрывает разговор, уходит в другую комнату и совершенно не переживает о том, что недавно произошла ссора. Если радуетесь, то реагирует на это без эмоций, одной лишь фразой "ну да, молодец", и с каменным лицом занимается своими делами.

4. Тайны и скрытность

Любящий мужчина никогда не скрывает от второй половинки ничего. Когда чувства угасают, то появляются мелкие секреты, тайные переписки, а иногда и таинственные отъезды по ночам. Если заметили, что партнёр стал более скрытным, то, скорее всего, он больше не любит.

5. Нежелание много времени проводить дома

Не сильно любящий мужчина перестаёт хотеть как можно скорее приехать домой. Фото © Freepik / master1305

Когда мужчина любит женщину, он стремится как можно скорее попасть домой после работы. Ему жизненно необходимо поговорить, поужинать и провести время вместе. Но, когда чувства угасают, чуть ли не основным признаком этого является нежелание быть дома вовремя. Мужчина может специально начать задерживаться на работе, ходить в спортзал или часто проводить время с друзьями в ресторанах. Если партнёру с кем-то стало отдыхать интереснее, чем с вами, это красный флаг.

6. Появление неуважения к вам

Сильно любящий мужчина холит и лелеет свою избранницу. Говорит уважительно, показывает, что гордится, и ни в коем случае не унижает. Но если мужчина не любит, то его поведение становится совсем другим. Он позволяет себе повысить на партнёршу голос, оскорбить и сказать такое, что заденет за живое. Если подобного поведения за суженым раньше не наблюдалось, то это повод задуматься, не угасли ли его чувства.

7. Не воспринимает партнёршу всерьёз

Любящий мужчина верит в женщину, даже когда она озвучивает самые смелые амбиции. Тот, чьи чувства угасли, сомневается и в самых обычных планах. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любящий мужчина принимает во внимание все амбиции и устремления женщины. Он вполне серьёзно выслушивает её планы и поддерживает. Не говорит, что возлюбленную ждёт провал, даже если амбиции крайне высоки (например планы об открытии своего бизнеса или получения руководящей должности на работе).

Нелюбящий мужчина смеётся над всем, что говорит ему избранница. Он сомневается даже в не самых амбициозных планах ("вот заслужу повышение, и возьмём ипотеку").