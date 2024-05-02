Психолог объяснила, как смотреть с детьми кино о войне, чтобы не травмировать их психику

Приобщать детей к просмотру фильмов о войне лучше всего с советских картин, так как некоторые современные фильмы грешат обилием сцен насилия, которые могут травмировать психику ребёнка. Об этом рассказала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова.

По её словам, если ребёнку уже исполнилось 12 лет, то можно посмотреть такие фильмы, как: "А зори здесь тихие" или "Офицеры", а из современных подойдёт картина "Солдатик". При этом психолог отметила, что сначала родители сами должны посмотреть фильм, а потом уже решать, показывать ли его детям. Перед просмотром важно подготовить ребёнка к тому, что в картине будут как сцены, заставляющие чувствовать печаль, грусть и сопереживание героям, так и радостные и позитивные моменты.

"Во время просмотра родители могут также объяснять детям незнакомые им слова, выражения, военные термины. Важно помочь ребёнку понять, почему герой поступает так, а не иначе", — посоветовала специалист в беседе с "Москвой 24".

После титров эксперт рекомендует поинтересоваться у детей, какие, по их мнению, эмоции испытывали герои фильма, а какие — сами дети, а также рассказать о своих. Разговоры о чувствах позволяют развивать эмоциональный интеллект, пояснила Попова. Она добавила, что до просмотра родители могут рассказать ребёнку о родственниках – участниках войны.

"Ведь Великая Отечественная война была личной трагедией каждого человека. Можно рассказать ребёнку, как и где воевал прадед, какой была жизнь в тылу, можно посмотреть фотографии из семейного альбома. Современные дети знают не так много героев Великой Отечественной войны, как хотелось бы. Родители, бабушки могут восполнить этот пробел", — заключила психолог.