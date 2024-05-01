"Нужно сохранять спокойствие": Психолог дала советы родителям, что делать, если дети ругаются матом

Когда ребёнок вдруг начинает ругаться матом, у родителей это вызывает шок и недоумение, они начинают тревожиться и беспокоиться, не знают, как реагировать в такой ситуации. Советами, что делать в подобных случаях, поделилась психолог Кира Гольдштейн.

"Первый шаг — сохранение спокойствия. Дети всё ещё развиваются и учатся контролировать свои эмоции. Поэтому вместо осуждения лучше спокойно поговорить с ребёнком и помочь ему разобраться, какие слова являются приемлемыми в обществе", — объяснила психолог в беседе с "Газетой.ru".

Причины, почему дети ругаются матом, могут быть разные. Это может быть подражание, самозащита, желание привлечь внимание, самоутверждение. Иногда несовершеннолетние пытаются противостоять родительскому контролю. Кроме того, подростки таким способом самоутверждаются в кругу сверстников. Дети считывают эмоции родителя, и реакция на то или иное слово может привести к его повторению. Поэтому важно объяснить ребёнку, что такие слова обидны и их лучше не использовать, пояснила специалист.

По её словам, нужно предложить альтернативные варианты выражения своих эмоций и гнева без ругательств. Также важно найти причину, откуда ребёнок взял эти слова: в школе, на улице, из телевизора или Интернета. Нужно установить правило, что ему можно смотреть и слушать, а также объяснить, почему некоторые выразительные способы нецензурной лексики неприемлемы. Родителям важно быть примером для своих детей. Им следует обращать внимание на свою речь, не использовать нецензурные слова дома, разговаривать и объяснять всё спокойно.

"Дети постепенно учатся навыкам социального взаимодействия и эмоциональному регулированию. Поэтому родителям стоит быть терпеливыми и поддерживающими, помогая ребёнку разобраться в правилах общения и способах выражения собственных чувств и эмоций", — заключила Гольдштейн.