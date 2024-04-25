Психолог объяснила, как себя вести с чадом, которое закатывает истерики
Психолог Соломеина: Ребёнка с ранних лет нужно научить принимать проигрыш
Психолог Соломеина объяснила, как себя вести с чадом, которое закатывает истерики. Обложка © Freepik
Истерики ребёнка из-за проигрыша или провала могут стать большой проблемой. Что делать и как научить малыша справляться с трудностями, рассказала клинический и детский психолог Елена Соломеина. По её словам, такое поведение — это психологическая защита, то есть в представлении малыша проигравший человек недостаточно хорош и сам себя в этом обвиняет.
"С таким малышом ни в коем случае не надо спорить, даже если он вас на это провоцирует. Соглашайтесь со всем, что он говорит, а спустя некоторое время предложите альтернативу. Помните, что нельзя сравнивать достижения. Ваш малыш будет относиться к себе менее строго, если будет чувствовать, что его принимают любым", — предупредила психолог в разговоре с "Вечерней Москвой".
Если родитель начнёт давить на него, обесценивая способы справляться с ситуацией, то впоследствии ребёнок смирится с этим и почувствует себя неудачником в квадрате. Поэтому специалист советует чаще восторгаться своим чадом, хвалить много и искренне.
Ранее психолог объяснил, что делать, если ваш ребёнок буллит других детей, находит их слабые места, бьёт по ним и упивается слабостью оппонента. Поводы для насмешек могут быть абсурдными: рост, голос, кудрявые волосы, одежда, фамилия и т.д. Буллеру важно самоутвердиться, и ему нужны зрители.