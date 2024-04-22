Что делать, если ваш ребёнок буллит детей: объясняет психолог

Буллинг — это систематическое издевательство над жертвой, а пострадавшим от агрессии может быть кто угодно. Как защитить детей и почему происходит травля, рассказал "Газете.ru" клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, буллер находит слабые места, бьёт по ним и упивается слабостью оппонента. Поводы для насмешек могут быть абсурдными: рост, голос, кудрявые волосы, одежда, фамилия и т.д. Буллеру важно самоутвердиться, и ему нужны зрители.

Самбурский заявил, что одна из причин такого поведения — это аморальное поведение родителей по отношению к ребёнку. В таком случае он находится в угнетённом состоянии и мстит взрослым через унижение одноклассников. Есть и другая сторона, побуждающая к такому поведению, — вседозволенность. Тогда у чада отсутствует ощущение чужих границ и представление о нормах и морали.

Когда родители попросту не обращают внимания на ребёнка, это тоже может стать проблемой. Чувство собственной незначительности вызывает обиду, перерастающую в насилие с целью привлечь внимание. Порой дети, которые подвергались травле в одной школе, начинают травить слабых в другой, боясь, что сами станут жертвой. От этого страдают не только агрессор и жертва, но и свидетели.

"Мир переворачивается, когда родитель узнаёт, что его ребёнок буллер. Большинство родителей, узнав, что их ребёнок буллер, проходят стадию отрицания. Пережить её помогает собственное расследование. Сбор информации от учеников и учителей будет важным шагом на пути к дальнейшим действиям. Когда факты собраны и говорят сами за себя, нужно аккуратно поговорить с ребёнком наедине. В порыве гнева это делать запрещено. Крики, ругань, унижения, обесценивание и другие карательные меры лишь подтвердят в сознании буллера, что в этом мире сильные гнобят слабых, с которыми именно так и нужно себя вести", — сообщил Самбурский.

В первую очередь нужно назвать ребёнку вещи своими именами и сказать, что его действия — это насилие. Потом нужно узнать, что заставляет его себя так вести. Далее нужно попросить школьника поставить себя на место жертвы.

Нужно дать понять, что такое поведение ребёнка неприемлемо для родителя. Работать над этим нужно совместно с преподавателями и всем классом. Полезно развивать в нём эмпатию, в том числе снабдив соответствующей литературой. Если не помогает, лучше обратиться к психологу, но не пускать ситуацию на самотёк.