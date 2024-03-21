Педагог дал 4 совета родителям, чьих детей травят в школе Педагог Фокин: Возьмите за правило по вечерам просто разговаривать с ребёнком 21 марта, 11:08 По мнению социологов, с травлей сталкивается каждый пятый школьник. Обложка © Freepik.com

По мнению социологов, с травлей сталкивается каждый пятый школьник, но в реальности жертв буллинга может быть гораздо больше, ведь не каждый готов рассказывать об унижениях. Как родителям помочь своему чаду в такой непростой ситуации, Life.ru рассказал педагог, автор курса "Противодействие буллингу в школе" Тимофей Фокин.

1-й совет: общайтесь с ребёнком. Возьмите за правило по вечерам просто разговаривать. О чём угодно — о фильме, который недавно посмотрели, домашнем задании, новых шторах, интересной книжке. Поиграйте вместе, даже если ребёнку 15 лет. Чем больше родители общаются с детьми, тем более раскрепощённые и уверенные в себе их дети, они наравне со взрослыми и быстрее осознают значимость своей личности, подчеркнул психолог.

2-й совет: займите ребёнка. Речь о дополнительном образовании и хобби.

Если школьник всё свободное время сидит в Интернете, он вряд ли преуспеет в общении со сверстниками. Та же самая история и со взрослыми: интересны те, кто где-то бывает, чему-то учится и развивается. К таким тянутся, с такими хотят общаться. Тимофей Фокин Психолог, автор курса "Противодействие буллингу в школе"

3-й совет: сходите к психологу. Если домашние разговоры не помогают и вы видите, что ребёнок скован в общении с одноклассниками, мало про них рассказывает, старается избегать этих тем, то обратитесь к детскому психологу. Несколько сеансов могут изменить отношение ребёнка к проблеме навсегда.

4-й совет: поговорите с одноклассниками. Это мера для того случая, когда ребёнок очевидно сталкивается с агрессией, сильно переживает по данному поводу, не хочет идти в школу. Нужно провести разговор с классным руководителем, одноклассниками, по возможности с их родителями, объяснить возможные последствия травли.

Кстати, буллинг и общая неуспеваемость являются причинами, при которых стоит задуматься о том, чтобы перевести своего ребёнка в другую школу. Но вот если отпрыску сложно даётся какой-либо профильный предмет, не надо торопиться с этим решением.