Учителя разных поколений откровенно рассказали, что думают о буллинге, современных детях и ЕГЭ

Специально ко Дню учителя редакция АЧБД попросила четырёх преподавателей разных поколений рассказать о своей работе, о среднем образовании в России и о тех, кто сегодня приходит к ним в класс. С результатами можно ознакомиться на сайте проекта.

Так, оказалось, что школьные нововведения молодые педагоги воспринимают легче, чем их более опытные коллеги. К примеру, 24-летняя Евдокия Шумихина, чей преподавательский стаж пока всего один год, убеждена, что всё новое нужно воспринимать положительно, будь то "Разговоры о важном" ("прекрасный предмет, темы подбираются, дети в восторге"), или электронные журналы и дневники ("ученик сразу понимает свой средний балл, знает, сколько еще оценок нужно до пятерки"). А вот 48-летняя Елена Антипова, чей стаж перевалил уже за 20-летнюю отметку, признаётся, что к переменам и нововведениям относится немного настороженно, потому что не всегда заявленное оправдывает ожидания.

(Слева направо): Евдокия Шумихина и Елена Антипова. Фото © АЧБД / Аня Помидорова

На проблему буллинга преподаватели разных поколений тоже смотрят по-разному. Так, 34-летний Сергей Новиков, который преподает уже 10 лет, убеждён, что проблему можно искоренить, если каждый класс будет единым от первого года и до выпуска из школы ("сформируется коллектив, где один за всех и все за одного"). А опытный педагог Татьяна Савинова, чей учительский стаж уже 38 лет, уверена, что современная школа без буллинга существовать не может, что эту проблему не искоренить, а её истоки нужно искать в состоянии общества в целом ("снимите крышу со школы и посмотрите, что происходит там").

(Слева направо): Сергей Новиков и Татьяна Савинова. Фото © АЧБД / Аня Помидорова

Интересно, насколько по-разному герои публикации оценивают ЕГЭ. К примеру, уже знакомая нам Елена Антипова сокрушается, что есть очень много подводных камней, о которых, к сожалению, не знают ни учителя, ни школьники ("ребенок пишет экзамен, и ты видишь, что он теряет баллы на ерунде"). А её Евдокия Шумихина — которая, по сути, новичок в профессии, настоятельно рекомендует не нагнетать эмоции вокруг ЕГЭ ("от него жизнь не зависит").