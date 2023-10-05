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5 октября, 11:32

В Москве педагогов Пушкина, Есенина и Высоцкого в День учителя поблагодарили за их труд

Возле памятников великим личностям в Москве оставили благодарности их учителям

<p>Табличка с благодарностью педагогу Сергея Есенина возле памятника поэту. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Табличка с благодарностью педагогу Сергея Есенина возле памятника поэту. Обложка © Предоставлено Лайфу

Возле монументов в Москве в День учителя появились таблички с благодарностью педагогам, которые раскрыли для России и мира таланты великих людей. В частности, тёплые слова оставили возле памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину и Михаилу Шолохову.

Возле памятников в Москве появились благодарности учителям знаменитых личностей. Видео © Предоставлено Лайфу

Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя

  • Табличка возле памятника Владимиру Высоцкому. Фото © Предоставлено Лайфу
    Табличка возле памятника Владимиру Высоцкому. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Табличка возле памятника Михаилу Шолохову. Фото © Предоставлено Лайфу
    Табличка возле памятника Михаилу Шолохову. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Табличка возле памятника Александру Пушкину. Фото © Предоставлено Лайфу
    Табличка возле памятника Александру Пушкину. Фото © Предоставлено Лайфу

Табличка возле памятника Владимиру Высоцкому. Фото © Предоставлено Лайфу

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Ранее Лайф рассказывал о том, что участники "Движения первых" записали видео, в котором читают стихотворение для российских педагогов ко Дню учителя. Произведение сочинили участницы движения Эльза Азизова из ЛНР и Виктория Тимошкина из Самарской области.

Илья Суриков
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