В Москве педагогов Пушкина, Есенина и Высоцкого в День учителя поблагодарили за их труд

Возле монументов в Москве в День учителя появились таблички с благодарностью педагогам, которые раскрыли для России и мира таланты великих людей. В частности, тёплые слова оставили возле памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину и Михаилу Шолохову.