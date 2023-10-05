В Москве педагогов Пушкина, Есенина и Высоцкого в День учителя поблагодарили за их труд
Возле памятников великим личностям в Москве оставили благодарности их учителям
Табличка с благодарностью педагогу Сергея Есенина возле памятника поэту. Обложка © Предоставлено Лайфу
Возле монументов в Москве в День учителя появились таблички с благодарностью педагогам, которые раскрыли для России и мира таланты великих людей. В частности, тёплые слова оставили возле памятников Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому, Сергею Есенину и Михаилу Шолохову.
Возле памятников в Москве появились благодарности учителям знаменитых личностей. Видео © Предоставлено Лайфу
Ранее Лайф рассказывал о том, что участники "Движения первых" записали видео, в котором читают стихотворение для российских педагогов ко Дню учителя. Произведение сочинили участницы движения Эльза Азизова из ЛНР и Виктория Тимошкина из Самарской области.