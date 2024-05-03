Психолог рассказала о влиянии романтических отношений на самооценку

Романтические отношения оказывают серьёзное воздействие на самооценку подростков, предупредила в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. Так, поддержка или восхищение делают человека увереннее, а критика или манипуляции разрушают самооценку.

"Романтические отношения очень сильно влияют на самооценку подростков, так как они только учатся строить отношения и познают себя. Поддержка со стороны партнёра, а иногда и восхищение прибавляют человеку уверенности. В то время как критика или манипуляции, наоборот, разрушают самооценку", — пояснила Дугенцова.

По её словам, на психику взрослого человека романтические отношения уже не должны влиять. В здоровых отношениях человек не может терять уверенность в себе из-за партнёра. Не являются нормой и отношения, в которых человек "растворяется" и чувствует зависимость. В них оставаться точно не стоит.