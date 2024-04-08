Порочный круг: Почему люди наступают на те же грабли, выбирая неподходящие вторые половинки

Бывает такое, что отношения приносят страдания. Обычно это связано с абьюзом, токсичностью и созависимостью в паре. Но почему снова и снова жертвы выбирают таких же "обижающих" партнёров, хотя каждый раз клянутся, что больше не наступят на злополучные грабли?

Оказалось, что причин может быть несколько. Именно из-за них человек, старающийся искать половинку, непохожую на прошлый опыт, оказывается в порочном круге, совершая одни и те же ошибки. Почему тянет "не к тем" партнёрам?

Почему тянет в нездоровые отношения? Со слов психолога, все проблемы идут из семьи или из-за перенесённой травмы. Фото © Freepik

Исходная точка проблемы человека может быть из детства. Например, в семье были перекосы в воспитании. Также нередко тягу к абьюзерам и манипуляторам запускают какого-либо рода травмирующие события, потрясения.

"Вторая причина — когда в отношениях с родителями у нас всё благополучно, но в прошлом был травматичный опыт с партнёром, в котором мы не прожили чувства и эмоции. В этом случае мы попадаем в ситуации, в которых будем снова и снова находиться в негативных состояниях тревоги, злости, страха одиночества, чувства брошенности, небезопасности и так далее, для того, чтобы наконец их прожить и закрыть гештальт", — объяснила эксперт в психологии Инна Мирная.

Почему работа над ошибками не помогает избежать повтора

Что делать, чтобы перестать строить отношения с абьюзерами и манипуляторами? Фото © Freepik

Многие из жертв абьюза или манипуляций в отношениях, если им удаётся закончить эту связь, первое время клянутся, что больше никогда в сторону таких партнёров, как бывший, не посмотрят. Однако через некоторое время, присматриваясь к новым потенциальным половинкам, могут склоняться как раз в сторону тех же самых нарциссов, манипуляторов и других личностей, построить с которыми здоровые отношения не получится. Почему так?

По словам психолога, во всём виновата психика. Она устроена таким образом, что подсознательно человек всегда будет сначала выбирать для себя привычные обстоятельства. Потому что они вызовут привычные реакции, которые мозг считывает как безопасные. То есть, по словам психолога Мирной, если уже был опыт нездоровых отношений, то людей будет тянуть к аналогичным. А "нормальные отношения" в их понятии окажутся пресными и неинтересными.

"Они будут вступать в болезненные союзы до тех пор, пока не осознают, что дело в них самих, а не в том, что им попадаются стервы и мерзавцы", — поясняет психолог.

Можно ли исправиться и выбирать здоровые отношения

Как перестать попадать в абьюзивные и токсичные отношения и начать выбирать здоровые. Фото © Freepik

Нет невыполнимых задач для человека, готового к изменениям. Первое, с чего стоит начать преображение, — осознать свои проблемы в построении отношений. Быть готовым их решить.

"Вечерней Москве" психолог Инна Мирная говорит, что для изменения негативного сценария следует включать критическое мышление. "Нужно разобраться в своих чувствах, ожиданиях и их причинах, принять их и включить критическое мышление. Это значит — научиться слышать и слушать себя, отслеживать свои реакции и установки и менять их", — пояснила специалист.