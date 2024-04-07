Психолог назвала качество, которое поможет добиться успеха в жизни

Люди с развитым эмоциональным интеллектом могут хорошо отслеживать свои и чужие эмоции, а также различать и использовать их, чтобы управлять мыслями и действиями. Помимо того, ЭИ помогает быть более эффективными в разных областях жизни, считает кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова. Так, поясняет эксперт, дети с высоким уровнем эмоционального интеллекта могут эффективнее вовлекаться в учебную деятельность, так как успешнее регулируют эмоции.

"Например, могут вызвать у себя интерес к чему-то, лучше управляют своим поведением. То же характерно и для взрослых — ряд психологических исследований показывает, что люди с более высоким ЭИ меньше подвержены стереотипам, лучше понимают других и лучше могут управлять своим поведением, поэтому могут эффективно донести свою точку зрения, реже попадают в конфликты", — объяснила психолог в интервью "Газете.ru".

По её словам, также важны общий интеллект, коммуникативные навыки и способы справляться со стрессом. Следовательно, если у человека эмоциональный интеллект недостаточно развит, это не означает, что у него обязательно будут возникать трудности и проблемы, уточнила врач.

Чтобы определить уровень ЭИ, существуют тесты. Например, тест MEIS, опросник эмоционального интеллекта "ЭмИн" Люсина, тест Бачард или Шутте. Кочетова добавила, что также есть тест Мэйера – Саловея – Карузо, который считается самым серьёзным и точным, состоит из 144 вопросов. Анализировать его результаты следует не самостоятельно, а с психологом, рекомендует эксперт.