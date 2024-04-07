Расстройство пищевого поведения: обнаружить и преодолеть В наше время образ жизни и питания постоянно меняется, поэтому так важно уметь распознавать признаки расстройства пищевого поведения. Своевременное выявление проблемы поможет вовремя обратиться за помощью. Подробнее читайте в статье психолога Станислава Самбурского. 7 апреля, 19:00 РПП — это состояние, которое характеризуется тяжёлыми стойкими изменениями пищевого поведения. Обложка © Freepik

Что такое РПП?

РПП, или расстройство пищевого поведения, простыми словами — это нездоровое отношение к еде, которое проявляется в чрезмерном или недостаточном потреблении пищи, а также в зацикленности на весе и форме тела. Расстройство может быть вызвано психологическими травмами, генетической предрасположенностью или давлением со стороны общества, где стройное тело считается более привлекательным.

Виды расстройств

Одним из самых распространённых расстройств пищевого поведения является анорексия — состояние, при котором люди сознательно ограничивают количество потребляемой пищи из страха перед набором веса. Они могут становиться очень худыми и отказываться от еды, несмотря на очевидные признаки их истощения.

РПП негативно влияет на психологическую, физическую, социальную сферы жизни человека. Фото © Freepik

Булимия — это также серьёзное расстройство, при котором люди периодически употребляют большое количество пищи и затем пытаются избавиться от неё, прибегая к рвоте или упражнениям. Люди с булимией могут сильно колебаться в весе и испытывать чувство вины и стыда из-за своих пищевых привычек.

Органическое расстройство пищевого поведения — это ещё один тип расстройств, которое проявляется в выраженно ненормальных пищевых привычках, таких как чрезмерное употребление определённого вида продуктов или переедание во время стресса или эмоциональных ситуаций.

Расстройства пищевого поведения могут оказывать серьёзное воздействие на физическое и психическое здоровье людей. Они могут привести к дефициту питательных веществ, потере веса, анемии и различным проблемам со здоровьем. При этом расстройства пищевого поведения являются сложными и требуют профессиональной помощи для их диагностики и лечения.

Расстройство пищевого поведения у детей

Расстройства пищевого поведения сопряжены с возникновением тревожного состояния и нестабильного эмоционального фона. Фото © Freepik

Расстройство пищевого поведения у детей — это серьёзная проблема, которая может повлиять на их физическое и эмоциональное здоровье.

На что надо обращать пристальное внимание:

на отказ от еды;

на избирательное питание;

на чрезмерные занятия спортом;

на негативное отношение к своему телу.

Если у вас есть подозрения на наличие расстройства пищевого поведения у вашего ребёнка, обратитесь за помощью к психологу или педиатру. Лечение таких расстройств включает в себя комплексный подход, который может включать консультации специалистов, психотерапию и диетологическое сопровождение.

Родителям следует быть внимательными к изменениям в поведении и настроении ребёнка, поддерживать диалог и создавать безопасное пространство для обсуждения проблем. Важно помнить, что раннее выявление и профессиональная помощь могут помочь чаду преодолеть расстройство пищевого поведения и вернуться к здоровому образу жизни.

Признаки РПП

Как же понять, что у вас или ваших близких могут быть РПП? Вот некоторые из признаков:

• Чрезмерная зацикленность на весе: постоянное взвешивание, измерение объёмов тела.

• Избегание еды: пропуск приёмов пищи, отказ от еды даже при ощущении голода.

• Переедание: употребление большого количества пищи за короткое время, часто в одиночестве.

• Очищающее поведение: вызывание рвоты, использование слабительных средств после еды.

• Эмоциональные признаки: чувство вины или стыда после еды, депрессия, тревожность.

Примеры из практики психолога:

Анна, 32 года, обратилась за помощью, когда зацикленность на снижении веса привела к постоянной тревоге при мысли о еде. После развода девушка решила добиться модельных размеров фигуры и просто морила себя голодом, что положило начало проблемам со здоровьем. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

Как лечить расстройство пищевого поведения?

Лечение РПП — это комплексный процесс, который может включать психотерапию, медикаментозное лечение и изменение пищевых привычек. Важно помнить, что самолечение может быть опасным. Специалист должен подобрать индивидуальное решение, которое будет подходить именно вам.

Основные методы лечения:

1. Психотерапия: помогает разобраться в причинах РПП и изменить отношение к еде и своему телу.

2. Фармакотерапия: в ряде случаев помогают лекарства, которые назначает врач для улучшения настроения или уменьшения тревожности.

3. Поддержка близких: важны эмоциональная поддержка и понимание со стороны семьи и друзей.

Профилактика

Основной метод лечения РПП — психотерапия, благодаря которой человек учится контролировать своё настроение и справляться со стрессом. Фото © Freepik

Для предотвращения РПП важно стремиться к здоровому питанию, избегать экстремальных диет и научиться принимать своё тело таким, какое оно есть. Если вы чувствуете, что ваше отношение к еде и телу начинает вызывать беспокойство, не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью.

Помните, РПП — это не просто проблема с питанием, это серьёзное заболевание, которое требует внимания и лечения. Забота о себе — это первый шаг к здоровому будущему.

Профилактика РПП и поддержка тех, кто уже столкнулся с этим заболеванием, играют важную роль в борьбе с расстройствами пищевого поведения. Создание здоровой среды, где каждый человек может чувствовать себя комфортно в своём теле и где еда является источником питания, а не объектом страха или вины, может помочь предотвратить развитие РПП. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

Поддержка со стороны общества и близких

Люди — социальные существа, и наше окружение играет ключевую роль в формировании отношения к питанию и телу. Отказ от стереотипов красоты и успеха, связанных с определённым типом фигуры, может снизить давление и стресс, которые часто приводят к РПП. Близкие дают неоценимую поддержку, если проявляют понимание и сочувствие, а также поддерживают в желании получить профессиональную помощь.

Здоровое отношение к питанию и телу

Научиться принимать своё тело и питаться с удовольствием — важные шаги на пути к профилактике РПП.

Для развития здорового отношения к питанию и телу важно осознавать свои потребности и предпочтения в еде, а также учитывать физиологические особенности своего организма. Важно помнить, что питание не только обеспечивает нас энергией, но и влияет на наше физическое и психическое здоровье. При этом следует избегать экстремальных диет и строгих ограничений, а вместо этого стремиться к сбалансированному и разнообразному рациону.

Кроме того, важно уделять внимание своим потребностям и эмоциям, не перекладывая свои проблемы на еду. Поддерживая здоровое отношение к питанию и телу, мы способствуем своему физическому и эмоциональному благополучию.

Обращение за помощью — знак силы, а не слабости

Распознать и предотвратить РПП поможет консультация специалиста. Фото © Freepik

Если вы или кто-то из ваших близких испытываете трудности, связанные с пищевым поведением, не стесняйтесь обращаться за помощью. Профессиональные психологи, диетологи и врачи могут предложить индивидуальный подход к лечению и поддержке.

РПП — это серьёзное заболевание, но оно поддаётся лечению. Важно помнить, что забота о себе и своём здоровье — это не только ваше право, но и ваша ответственность. Принятие первого шага к исцелению может быть сложным, но это путь к свободе, здоровью и счастью. Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной"

Если у вас есть подозрения на РПП, обратитесь к специалисту за помощью.