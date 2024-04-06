Что делать, если ревнуете мужа ко всем его подругам: 7 советов спасут ваш брак

Ревность — это негативно окрашенное чувство, возникающее при ощущении недостатка внимания, любви или уважения со стороны значимого человека, сопровождающееся страхом потерять его. Иногда она появляется из-за внешних факторов, но чаще — из-за внутренних комплексов и неуверенности в себе.

Ревность может стать причиной конфликтов и проблем в отношениях, так как она часто приводит к недоверию и контролю со стороны ревнующего. Что делать, если любимый мужчина постоянно говорит про каких-то коллег женского пола? Ревновать или забить? Life.ru поговорил с психологом Натальей Калимуллиной и выяснил, какие семь шагов в такой ситуации помогут спасти ваш брак.

1. Побудьте в одиночестве

Как понять, обоснованна ваша ревность или все проблемы из-за навязчивых мыслей? Фото © Freepik

На волне ревности не стоит принимать решений, вступать в разговоры, пытаться что-то донести до партнёра, жаловаться подругам. Надо дать себе время на осознание своих чувств.

2. Проанализируйте ситуацию

Проанализируйте ситуацию с "холодной головой": что вызвало вашу ревность? Наталья Калимуллина Психолог

Будьте честны с собой. На самом ли деле ваш муж дал вам повод, или вы его себе придумали? Реальность и фантазию очень важно разграничить.

3. Систематизируйте поводы

Возьмите лист бумаги и напишите в столбик, что именно в поведении супруга заставило вас ревновать. Важно отметить как моменты нынешней ситуации, так и есть ли ревность вообще. Что раздражает сильнее: когда он улыбается другим женщинам? Когда делает комплимент коллеге или смеётся над шуткой продавщицы в магазине? Или когда ему приходит сообщение от незнакомой вам женщины?

4. Отделите реальное от придуманного

Что делать, если ревную мужа: простое упражнение от психолога расставит всё по своим местам. Фото © Freepik

Внимательно просмотрите свой список и подумайте, какие поступки партнёра действительно могут свидетельствовать о хотя бы предположительной его неверности вам. "Напротив улыбок и комплиментов другим женщинам напишите честное "Придуманное". А вот напротив звонков по телефону, после которых он запирается в ванной, поздних возвращений, аромата чужих духов поставьте пометку "Реальное", — советует психолог Наталья Калимуллина.

5. Подведите промежуточный итог

Если в вашем списке оказалось больше "Реального", наверняка ревность имеет под собой некую основу. И вы не просто ревнуете ко всем женщинам, вы ревнуете к одной неизвестной. Наталья Калимуллина Психолог

6. Наметьте путь

В ситуации, когда супруг даёт вам какие-то реальные поводы, как утверждает эксперт, стоит серьёзно обдумать, что вы хотите с этим сделать. Готовы ли поговорить об этом и услышать правду? Что вы предпримете, если муж признается вам в измене? Есть ли у вас моральные силы для того, чтобы его простить или, напротив, инициировать бракоразводный процесс?

Пока вы не разберётесь с собой и не примете решения, лучше занять выжидательную позицию. Наталья Калимуллина Психолог

Если же все поводы для ревности придуманные, то проблема только в вашей голове и подсознании. Можно проработать её со специалистом. "Можно начать "детективное расследование себя": докопаться до причин возникновения ревности", — предлагает альтернативу психолог. Наверняка корни растут из детства и отношений с родителями. Вам чего-то не хватало, вы боялись кого-то потерять, и у выросшей девочки всё это трансформировалось в болезненную ревность.

7. Действуйте

Причины ревности в браке: как женщине понять, есть ли повод для ревности или нет. Фото © Freepik

В зависимости от найденных вами причин начинайте выходить из состояния ревнивицы. Когда есть реальные поводы — инициируйте беседу с мужем, привлекайте семейного психолога, если хотите остаться вместе, или адвоката-медиатора, если хотите расстаться без скандалов.