Как во время весеннего обострения привлечь к себе достойного мужчину: 10 способов

Весна способствует влюблённости, мы снимаем зимнюю одежду и желаем быть любимыми. У дам появляется настроение привлекать мужчин, но с кем попало быть не хочется. Как встретить достойного мужчину во время любовной весенней лихорадки? Есть 10 способов. И все они сводятся к тому, что нужно стать такой же достойной женщиной.

Изучая этот вопрос досконально, Life.ru поговорил с нейропсихологом. Вера Супряга рассказала, какими качествами следует обладать женщине, если та хочет найти для себя достойного партнёра. И теперь мы готовы вместе с вами подробно разобрать все 10 важных моментов.

Пункт 1. Понимать себя и свою ценность. Знать о себе достаточно хорошего, чтобы транслировать это мужчине и сыграть по известному принципу: "Что излучаешь, то и получаешь".

Пункт 2. Обладать и уметь управлять своими женскими качествами. Большинство дам, со слов нейропсихолога, только теоретически знают, как быть девочкой. А на практике ведут себя по-мужски: пререкаются, борются с партнёрами и отстаивают свои права. Хотя можно просто согласиться и в нежной форме преподнести желаемое.

Пункт 3. Поддерживать себя, несмотря ни на что. Для этого вы должны уметь воспринимать жизненные ситуации спокойно, реагировать с чувствами, но без истерик. В этом помогут тренировки уверенности в себе через специальные упражнения. Их можно найти в Интернете или обратиться к специалисту.

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Пункт 4. Сохранять здоровый интерес к жизни. Важно быть влюблённой в жизнь! Добиться этого легко, если постоянно поднимать уровень гормона окситоцина в крови. Он, как рассказывает эксперт, объединяет и создаёт чувство доверия через увлечение партнёром. Или иные увлечения, например занятие танцами, йогой, теннисом и т.д.

Пункт 5. Заботиться о теле. Здесь мы говорим и про правильное питание, и про умеренное занятие спортом. Однако специалист не рекомендует впадать в состояние ЗОЖ — стоит быть адекватной в выборе еды и контролировать нагрузки.

Пункт 6. Заниматься своим интеллектуальным развитием. Делать это можно через чтение книг с историческим и художественным содержанием, просмотр философских фильмов. Мужчины тоже любят поговорить с умной женщиной.

Пункт 7. Воспитывать свой стиль общения через знание правил и норм поведения в обществе. Запишитесь на курсы светских леди, выучите этикет, походку, осанку.

Пункт 8. Быть при профессии. Женщина, которая любит своё дело, всегда привлекает больше, чем та, у которой оно отсутствует. Страсть к профессии создаёт внутренний огонёк.

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Пункт 9. Создавать лёгкость и непринуждённость. Учитесь управлять своим настроением и не транслировать проблемы на лице. Трудности бывают у всех, важно владеть навыком из них выходить и не зависать.