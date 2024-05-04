Психолог перечислила топ лайфхаков для тех, кто хочет попробовать жить один

Живя в одиночку, человек испытывает разные эмоции и переживания, несмотря на то, сам ли он выбрал такой стиль жизни или это вынужденная мера. О том, что делать, чтобы одиночество стало приятным опытом, в беседе с Life.ru рассказала психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов "Профи" Эльнара Мустафина.

Осознанное одиночество

В последнее время в социуме появились пары, которые решили не продолжать потомство и жить для себя. В то же время в нашем обществе есть люди, которые решили прожить жизнь в одиночестве. Почему такое происходит? По словам эксперта, человек — существо социальное. Раньше люди объединялись в кланы, сообщества, группы — все потому, что одному было сложно выжить, но сейчас мы живём в такое время, когда человек способен выживать, жить и развиваться, когда он один.

Почему люди принимают такие решения?

По словам психолога, причиной может являться тяжёлый опыт прежних отношений. Пройдя негативные переживания, человек понимает, что ему проще и легче жить одному. Порой в прежних отношениях человек прошёл принуждения, подстраивания под другого, финансовые лишения или эмоциональные качели. А жизнь в одиночестве в итоге привела к тому, что человек осознал, как хорошо не зависеть ни от кого, не переживать, жить так, как тебе комфортно: не отчитываться, не перестраивать привычный уклад жизни.

Ещё одна причина выбора одиночества — страх близости. Мустафина рассказала, что такое происходит, если человек видел деструктивную модель отношений в родительской семье, например, отец оставил маму и никак не участвовал в воспитании детей либо кто-то из родителей имел алкогольную/наркотическую зависимость или занимался рукоприкладством. Также большое влияние на страх близости оказывает потеря родителя в детстве, добавила специалист.

Кроме того, у человека могут быть другие приоритеты, продолжает психолог. По её словам, некоторые люди настолько увлечены своей деятельностью/карьерой, что никакие отношения не могут заменить им любви к собственной профессии. Также причиной одиночества иногда выступает асексуальность, отметила эксперт. Сексуальное влечение является мотиватором к выстраиванию отношений, а некоторые люди не нуждаются в сексе, из чего вытекает отсутствие потребности во второй половинке.

Также у человека могут быть тесные отношения с родными, при которых главный приоритет — связи с близкими. По словам специалиста, если потеря мамы или отца произошла в раннем возрасте, а оставшийся родитель стал единственным близким, получается так, что человек видит смысл жизни только в нём.

Такое бывает ещё и в случаях, когда мужчина оставляет жену с ребёнком, а женщина полностью сосредотачивается на воспитании ребёнка/детей и принимает решение больше не вступать в какие-либо отношения, чтобы не проходить похожие переживания Психолог и семейный терапевт Эльнара Мустафина

"Помимо бытовых сложностей, жизнь в одиночестве требует эмоциональной адаптации. Это нормально испытывать ряд чувств, когда вы впервые живёте без близких людей. Это может быть приятное волнение из-за вдруг появившейся свободы и личного пространства, а может быть и гнетущее чувство одиночества и изоляции", — добавила она.

Психолог также поделилась несколькими лайфхаками с теми, кто хочет правильно прожить этап одиночества, чтобы этот период приносил удовольствие, а не душевную боль.

Укрепление социальных связей. Специалист посоветовала, живя одному, поддерживать и расширять свои социальные связи. Регулярное взаимодействие с друзьями, семьёй и коллегами дадут необходимую эмоциональную поддержку и помогут уменьшить чувство изоляции.

Чёткий распорядок дня. Одинокие люди могут замечать, что дни стали протекать странно, это может создавать чувство потерянности и фрустрации. Поэтому нужно стараться выстроить распорядок дня, вставать и завтракать в одно время, выделять час вечером на йогу или на любимые интересы.

Девушка решила следовать чёткому распорядку дня и найти новые занятия. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Новые занятия. Специалист посоветовала использовать одиночество как возможность найти время на хобби. Она порекомендовала искать увлечения не только дома, но и в социуме — стендапы, концерты, мастер-классы.

Создание своего идеального пространства. Терапевт отметила, что, если квартира будет отличаться уникальным, личным стилем, она станет любимым местом, куда захочется возвращаться.

Принятие одиночества. Специалист порекомендовала наслаждаться собственной компанией, познавая себя и прислушиваясь к собственным чувствам. Это будет путь к самопознанию и росту.

Физическая активность. Домашние тренировки, бег, езда на велосипеде или любая форма активности помогут проветрить голову и создадут чувство удовлетворения от жизни.

Культивирование самосострадания. Собеседница Life.ru также призвала быть добрым к себе, когда идёт приспособление к жизни в одиночестве. Необходимо признать, что это нормально чувствовать разные эмоции, переживать и радоваться.

Поиск комьюнити. Даже живя в одиночестве, можно найти или создать чувство общности. По словам психолога, важно налаживать общение с соседями, присоединяться к местным группам или онлайн-сообществам, которые разделяют интересы, чтобы найти чувство принадлежности к чему-то большому и общему.