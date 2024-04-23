В мозге нашли разгадку, почему одиноких женщин постоянно тянет на сладкое

Чрезмерная любовь к сладкому, в немалом количестве случаев выливающаяся в проблемы со здоровьем, может быть вызвана одиночеством. Об этом рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в личном телеграм-канале.

"Связь социальной изоляции с неблагоприятными последствиями для здоровья, включая ожирение и диабет II типа, проводится не впервые. Но в этот раз учёные решили выяснить, почему так происходит, и уделили внимание тяге одиноких людей к сладкому. Исследователи изучили, как мозг обрабатывает пищевые сигналы в зависимости от разных социальных условий. Участниками эксперимента были исключительно женщины в пременопаузе", — написала она.

Итоги исследования выявили закономерность: проблемы с пищевым поведением и высокий процент жира в организме встречается преимущественно у одиноких женщин, и именно они чаще прочих оказываются во власти пищевой зависимости, в то время как их мозг демонстрировал значительно более выраженную реакцию на изображение сладкой пищи, чем солёной. Отсюда можно сделать вывод, что у привычки заедать печали мороженым всё же есть научное обоснование.

Медик обозначила несколько способов, которые помогут преодолеть одиночество. В первую очередь нужно определить причины, которые мешают находиться в обществе, — это может быть неуютная атмосфера, определённые люди или неприятное место. Установив природу раздражителей, можно разработать план по решению проблемы, а также существенно снизить уровень стресса. Во-вторых, можно сфокусироваться на других людях, а не переживать о том, что они о вас думают, первой начать беседу, задать интересующие вопросы, сделать комплимент.

Кроме того, нужно избавляться от негативных суждений и заменять их размышлениями в позитивном ключе, добавила Павлова. К примеру, если так вышло, что вы опоздали на встречу и чувствуете свою вину за это, то вспомните, что зато вы успели вкусно позавтракать, не превышали скорость по дороге или, может быть, успели сделать другие важные дела. А ещё может оказаться очень полезной привычка вести дневник, как и занятия физической активностью вкупе с приобретением полезных пищевых привычек. А вот от неуместной постоянной рефлексии и потаканий угрызениям совести пользы точно не будет, зато могут развиться депрессия и тревожные расстройства. Иногда такие состояния могут принимать серьёзные формы, с которыми не получится справиться собственными силами, в таком случае не стоит отчаиваться — обратитесь к специалисту за помощью, и вы её обязательно получите, подытожила врач.