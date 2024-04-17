Нутрициолог объяснила, почему нас тянет на сладкое и при чём здесь эволюция Нутрициолог Тиханычева: Тяга к сладкому может говорить о недостатке хрома 17 апреля, 06:01 Тяга к сладкому может говорить о недостатке хрома и магния. Обложка © Freepik.com / wayhomestudio

Каждый из нас хотя бы однажды испытывал непреодолимую тягу к сладкому, солёному или жирному. Однако таким образом организм может подавать сигналы, к которым стоит прислушаться. Излишняя любовь к определённым вкусам или продуктам может говорить о дефиците питательных веществ, витаминов или минералов в организме. О каких проблемах может сигнализировать тяга к сладкому, Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по Аюверде Жанна Тиханычева.

По словам эксперта, любовь к сладенькому имеет эволюционную подоплёку: наши предки знали, что продукты с этим вкусом безопасны, не ядовиты, богаты энергией и помогают быстро восстановить силы. Раньше это были мёд, фрукты и сладкие корнеплоды, например, свёкла или морковь. Но сегодня тяга к сладкому может быть связана с несколькими причинами:

1. Часто желание съесть что-то сладкое связано с необходимостью получения энергии и сил, а сахар становится быстрым источником их получения.

Например, во время стресса или усталости, ведь он способствует выработке серотонина, повышающего настроение, а глюкоза помогает справиться с утомлением и стимулирует работу мозга. Печенье и шоколадные батончики не лучший выбор в такой ситуации. Жанна Тиханычева Нутрициолог, специалист по Аюверде

Нутрициолог советует отдать предпочтение фруктам: яблокам, грушам и другим плодам. Ещё одной заменой могут стать финики. По данным скидочного сервиса "Едадил" их стоимость варьируется от 80 до 250 рублей за 500 граммов.

2. Тяга к сладкому может говорить о недостатке в организме ряда элементов, например хрома, магния, а также витаминов группы В и Д.

3. Нарушение микрофлоры кишечника тоже может стать причиной тяги к сладкому, ведь патогенные микроорганизмы питаются именно сахарами, поэтому стоит с большим вниманием отнестись к своему состоянию, подчеркнула Тиханычева.

Чтобы не лишать себя маленьких радостей, можно заменить самые вредные сладости на более щадящие для организма. Так, альтернативой сладким вафлям, содержащим трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара, станут мюсли в батончиках, причём желательно выбирать варианты с ягодами, сухофруктами и злаками. О других полезных альтернативах читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев