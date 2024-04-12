"Червячкам" и вафлям — нет: Россиянам рассказали, чем заменить высококалорийные сладости

Чтобы не лишать себя маленьких радостей, можно просто заменить самые вредные сладости на более щадящие для организма. Так, альтернативой сладким вафлям, содержащим трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса и большое количество сахара, станут мюсли в батончиках, причём желательно выбирать варианты с ягодами, сухофруктами и злаками.

"Шоколадные батончики многими потребляются даже не как лакомство, а как быстрый способ утолить голод. Однако насыщение происходит за счёт быстрых углеводов. Значит, голод вернётся очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали. Лучше отдать предпочтение овсяным батончикам", — рассказала "Газете.ru" преподаватель Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ), руководитель научно-образовательного и технологического центра "Шеф-кондитер" Инга Беляева.

По словам специалиста, йогурт полезен только натуральный, без фабричных добавок. Можно самим добавить в него фрукты, ягоды и даже немного сахара — всё равно получится менее калорийно и более полезно.

Мёд не стоит покупать в супермаркетах, посоветовала Беляева. Нередко под таким названием продаётся крахмальная параллельная патока. Лучше покупать продукт у домашнего производителя. Что касается детей — нужно минимизировать потребление ими "мармеладных мишек" и "червячков", потому что в этих сладостях почти отсутствуют натуральные ингредиенты. Гораздо полезнее угоститься долькой-двумя хорошего шоколада.