Россиянам назвали полезные сладости для замены "пищевого мусора"

Во избежание скачков сахара в крови желательно заменить привычные сладости фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами, тёмным шоколадом, зефиром и пастилой. Об этом телеканалу "360" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, организм хорошо восполнит энергию, благодаря, например, какао с финиками или кусочком тёмного шоколада. Мозг начнёт радоваться и какое-то время будет хорошо работать на этом "топливе". А антистрессовые вкусности — бананы, черешня, мороженое и травяные чаи — снимут общую тревожность, наладят сон и тем самым поспособствуют регуляции сахара в крови. Диетолог отметила, что глюкоза для правильного функционирования организма необходима.

"Нам необходима глюкоза, потому что мозг питается исключительно глюкозой, потом мышцы и печень запасают её в виде гликогена. То есть это совершенно необходимый компонент", — объяснила она.