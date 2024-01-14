Россиянам назвали полезные сладости для замены "пищевого мусора"
Диетолог Соломатина: Правильные десерты помогут регулировать уровень сахара
Во избежание скачков сахара в крови желательно заменить привычные сладости фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами, тёмным шоколадом, зефиром и пастилой. Об этом телеканалу "360" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, организм хорошо восполнит энергию, благодаря, например, какао с финиками или кусочком тёмного шоколада. Мозг начнёт радоваться и какое-то время будет хорошо работать на этом "топливе". А антистрессовые вкусности — бананы, черешня, мороженое и травяные чаи — снимут общую тревожность, наладят сон и тем самым поспособствуют регуляции сахара в крови. Диетолог отметила, что глюкоза для правильного функционирования организма необходима.
"Нам необходима глюкоза, потому что мозг питается исключительно глюкозой, потом мышцы и печень запасают её в виде гликогена. То есть это совершенно необходимый компонент", — объяснила она.
А ранее нутрициолог рассказала, как похудеть, не отказываясь от сладкого. По её словам, готовить десерты лучше самостоятельно, заменяя сахар мёдом, варенье — свежими ягодами, а молочный шоколад — тёмным.
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