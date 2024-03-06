Россиянам рассказали, чем опасны сладости из "дежурной" вазочки на ресепшене Доцент Созыкин: В "дежурной" вазочке с конфетами велик риск обнаружить просрочку 6 марта, 08:07 В "дежурной" вазочке с конфетами велик риск обнаружить просрочку. Фото © Shutterstock.com

Вазочку с конфетами — леденцами и карамелью — часто можно встретить как бесплатное угощение в салонах красоты, офисах автосалонов, в приёмных различных учреждений. Многие гости с удовольствием запускают руку в ёмкость со сладостями, но какова вероятность в этом случае напороться на просрочку? Об этом Life.ru рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

Чтобы употреблять такие конфеты безопасно, следует помнить об их сроках годности. Дольше всего, по словам эксперта, хранится леденцовая карамель в защитной обёртке — от 6 месяцев до 1 года, также до года могут храниться некоторые виды шоколадных конфет. Карамельные конфеты с орехово-шоколадной начинкой в глазури хранятся уже только 4 месяца, покрытая глазурью мягкая или полутвёрдая карамель — не более полутора месяцев, а карамельки, глазированные жировой глазурью, — всего месяц. Если на конфете не указан срок годности, осмотрите её на наличие плесени, если она испортилась визуально, от неё исходит неприятный запах, она деформирована — выбросьте её.

Конечно, если вы съедите одну просроченную конфету, ничего критичного не случится, но в целом есть такие конфеты не стоит, если не хотите заработать гастрит. Да и вообще — не переедайте конфет, так как в организме может возникнуть интоксикация от избыточного поступления содержащихся в них веществ: красителей, сахаров, ароматизаторов. Учёный Александр Созыкин

По словам собеседника Life.ru, следует также помнить, что избыточное употребление конфет и у детей, и у взрослых может привести к разрушению эмали зубов, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, диабету, ожирению, аллергическим реакциям.

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Авторы Андрей Горяничев