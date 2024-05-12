С такими заводить семью — себе дороже: топ-4 худших жён по знаку зодиака

Выбор спутницы жизни — дело не из лёгких, но можно немного упростить себе процесс, если верить звёздам. Астрологи утверждают, что брак с представительницами некоторых знаков зодиака... Выбор людей, которые любят жизненные вызовы. Что это за знаки такие — разбираемся в материале ниже.

Представительницы знака зодиака Близнецы в браке

Любовь и совместимость по гороскопу женщин со знаком зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины-Близнецы могут очаровать своей артистичностью и креативностью, но в отношениях их изменчивость часто становится большой проблемой. Они любят внимание и легко могут увлечься кем-то новым, если их нынешний партнёр перестанет уделять им достаточно по меркам Близнецов внимания. К тому же женщины знака зодиака Близнецы редко стремятся к домашнему уюту, предпочитая жизнь полную приключений и новых впечатлений.

Как ведут себя в отношениях девушки знака зодиака Лев

Знак зодиака Лев: характеристика женщины и её отношение к семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины, рождённые под знаком зодиака Лев, известны своим желанием всегда быть в центре внимания. Они требовательны и часто ожидают, что партнёр будет исполнять каждую прихоть, включая дорогие подарки и роскошный образ жизни. Львицы редко уступают и предпочитают диктовать свои условия в отношениях, что может создать напряжение и конфликты. Подойдёт ли вам такая партнёрша — решать нужно самим.

Девушки знака зодиака Скорпион в браке

Как в любви и замужестве ведут себя женщины-Скорпионы? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Сексуальные и страстные женщины-Скорпионы зачастую привлекают мужчин своей загадочностью. Однако их темперамент может обернуться серьёзными разборками и даже ревностью. Партнёрши со знаком зодиака Скорпион требуют полного подчинения и верности, что будет крайне тяжело вытерпеть партнёрам, ценящим личное пространство и независимость.

Женщина знака зодиака Стрелец в отношениях

Любовь, секс и брак: какой женой по гороскопу окажется Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины-Стрельцы известны стремлением к свободе и авантюризму. Они редко готовы ограничить свои стремления ради домашнего уюта, предпочитая ему путешествия и новые знакомства. Вторые половинки со знаком зодиака Стрелец часто ожидают, что мужчина будет разделять их интересы и увлечения, что может стать проблемой, если их вторая половина не такая активная, как они.