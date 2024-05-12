С такими заводить семью — себе дороже: топ-4 худших жён по знаку зодиака
Знаете ли вы, какие представительницы зодиакального круга могут сделать семейную жизнь похожей на американские горки? Life.ru собрал четыре знака, девушки которых внесут в вашу жизнь больше драмы, чем романтики.
Выбор спутницы жизни — дело не из лёгких, но можно немного упростить себе процесс, если верить звёздам. Астрологи утверждают, что брак с представительницами некоторых знаков зодиака... Выбор людей, которые любят жизненные вызовы. Что это за знаки такие — разбираемся в материале ниже.
Представительницы знака зодиака Близнецы в браке
Любовь и совместимость по гороскопу женщин со знаком зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Женщины-Близнецы могут очаровать своей артистичностью и креативностью, но в отношениях их изменчивость часто становится большой проблемой. Они любят внимание и легко могут увлечься кем-то новым, если их нынешний партнёр перестанет уделять им достаточно по меркам Близнецов внимания. К тому же женщины знака зодиака Близнецы редко стремятся к домашнему уюту, предпочитая жизнь полную приключений и новых впечатлений.
Как ведут себя в отношениях девушки знака зодиака Лев
Знак зодиака Лев: характеристика женщины и её отношение к семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Женщины, рождённые под знаком зодиака Лев, известны своим желанием всегда быть в центре внимания. Они требовательны и часто ожидают, что партнёр будет исполнять каждую прихоть, включая дорогие подарки и роскошный образ жизни. Львицы редко уступают и предпочитают диктовать свои условия в отношениях, что может создать напряжение и конфликты. Подойдёт ли вам такая партнёрша — решать нужно самим.
Девушки знака зодиака Скорпион в браке
Как в любви и замужестве ведут себя женщины-Скорпионы? Фото © Shutterstock / FOTODOM
Сексуальные и страстные женщины-Скорпионы зачастую привлекают мужчин своей загадочностью. Однако их темперамент может обернуться серьёзными разборками и даже ревностью. Партнёрши со знаком зодиака Скорпион требуют полного подчинения и верности, что будет крайне тяжело вытерпеть партнёрам, ценящим личное пространство и независимость.
Женщина знака зодиака Стрелец в отношениях
Любовь, секс и брак: какой женой по гороскопу окажется Стрелец. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Женщины-Стрельцы известны стремлением к свободе и авантюризму. Они редко готовы ограничить свои стремления ради домашнего уюта, предпочитая ему путешествия и новые знакомства. Вторые половинки со знаком зодиака Стрелец часто ожидают, что мужчина будет разделять их интересы и увлечения, что может стать проблемой, если их вторая половина не такая активная, как они.
Брак с представительницами этих знаков — задачка не для слабонервных. Если вы готовы к испытаниям и не боитесь драматичных поворотов судьбы, партнёрши этих знаков зодиака — Скорпион, Стрелец, Лев и Близнецы — могут принести в вашу жизнь "незабываемые моменты". Однако, если вы ищете спокойствие и стабильность, возможно, стоит выбрать вторую половинку другого знака зодиака.
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