6 скрытых признаков, что случиться свадьбе мешает венец безбрачия, а не плохие мужики

Когда на женщине лежит проклятие безбрачия, она не может построить счастливые отношения. В какой-то период находит себе мужчину, но вскоре расстаётся. И так раз за разом. Причина в том, что есть много тёмных магов и колдуний, которые могут навести порчу за кругленькую сумму на кого угодно. Но как же определить, что на вас наложен сглаз такого типа?

1. Мужчины не обращают внимания, несмотря на вашу красоту

Если мужчины не интересуются вами, то кто-то мог вас сглазить. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Главный признак, что навели порчу, — полное отсутствие интереса со стороны противоположного пола. Вы красивая женщина в самом расцвете сил, но мужчины вас полностью игнорируют. Не пишут в социальных сетях и ведут себя безразлично даже в том случае, когда вы сами делаете первый шаг навстречу. Если сглаз такого типа есть, то отношения не удаётся построить.

При этом не стоит переживать, если не можете найти партнёра несколько месяцев. На наличие венца безбрачия указывает одиночество на протяжении минимум двух лет. Если сейчас срок меньше, то, возможно, вам просто не везёт.

2. Отношения длятся недолго и приносят только горе

На наличие венца безбрачия указывает и другая крайность. У проклятой женщины в жизни может быть мужчина и даже отношения с ним. Но обычно они длятся всего несколько месяцев, после чего постепенно сходят на нет — и происходит расставание.

Причём во время таких отношений вы не испытываете особого удовольствия от того, что перестали быть одной. На протяжении всего времени вместе мужчина треплет нервы, пакостит, не уделяет достаточного количества внимания и изменяет. Если кажется, будто сама судьба против союза, то его нужно разрывать.

3. Холодное отношение к интимной близости

Если не хочется интимной близости вообще ни с кем, возможно, проблема не только в гинекологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если на женщину наложено проклятие венца безбрачия, то она практически полностью теряет интерес к сексу. Не хочет заниматься им даже в том случае, если партнёр красивый и по всем параметрам её удовлетворяет.

4. Проблемы с зачатием детей

Если на вас навели порчу, то проблемы в личной жизни могут проявляться и по-другому. Например, с супругом не будет получаться зачать ребёнка. Если всё же удалось это сделать и, например, случился выкидыш или другой несчастный случай, то, возможно, виновато потустороннее вмешательство извне.

5. Женщины вашей семьи сейчас одни

Проклятие венца безбрачия могут наложить сразу на весь род. Вы "подхватите" его, даже если "заказчик сглаза" этого не хотел. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы определить, сглазили вас или нет, обратите внимание на свою семью. Если бабушка, мама или сестра уже долгое время без мужчины, то, скорее всего, на весь род было наложено проклятие безбрачия. Возможно, вы никому дорогу не переходили, но проблемы затронули и вас.

6. Вы не знаете, что такое любовь

Если на вас навели порчу безбрачия, то вы никогда никого не будет любить. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На наличие венца безбрачия указывает и невозможность проявлять чувства к другим людям. Если на протяжении нескольких последних лет у вас были отношения, но ни к каким людям вы не относились так же трепетно, как, например, к первому партнёру, это негативный фактор. Скорее всего, вы не испытываете чувств именно из-за того, что кто-то навёл порчу.