Эзотерик раскрыла, мужчины под каким знаком зодиака никогда не признаются в любви первыми
Эзотерик Буш отнесла мужчин под знаками Рак, Скорпион и Стрелец к сложным
Эзотерик назвала сложных мужчин по знаку зодиака. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Выстраивать совместную жизнь с некоторыми знаками зодиака сложнее, чем с прочими. Эзотерик Мирослава Буш назвала пять знаков, под которыми рождаются мужчины с тяжёлым характером.
По её словам, Близнецы никогда первыми не сознаются в своих тёплых чувствах и не скажут заветное "люблю".
"Это как если бы он не хотел выглядеть плохим парнем в ваших глазах или оставлять вас в подвешенном состоянии, даже когда вы уже состоите в официальном браке", — объяснила Буш в беседе с "Вечерней Москвой".
Мужчин под знаком зодиака Рак разделяют на две категории: представители первой группы очень любят свой дом и близких, однако тяжелы в общении. Мужчины из второй группы ленивы и корыстны, при этом оба типа много времени проводят дома.
Мужчины, рождённые под знаком зодиака Дева, снаружи поддерживают твёрдую оболочку, но внутри достаточно чувствительны и постоянно ищут, кому им открыться и излить душу. Также они трудолюбивы, часто испытывают стресс и ценят время, проведённое с семьёй и друзьями.
Скорпионы эмоциональны: хранят обиду долго и потом с обвинениями нападают на обидчика. Эмоциональная нестабильность и повышенная уязвимость — причины всех агрессивных проявлений Скорпионов.
Стрельцы не умеют уделять своё время одному человеку и каждый раз переключаются между партнёрами, поэтому не могут отличиться особым постоянством. Хотя на первых этапах отношений это довольно трудно заметить, заключила Мирослава Буш.
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