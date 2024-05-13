Эзотерик раскрыла, мужчины под каким знаком зодиака никогда не признаются в любви первыми

Выстраивать совместную жизнь с некоторыми знаками зодиака сложнее, чем с прочими. Эзотерик Мирослава Буш назвала пять знаков, под которыми рождаются мужчины с тяжёлым характером.

По её словам, Близнецы никогда первыми не сознаются в своих тёплых чувствах и не скажут заветное "люблю".

"Это как если бы он не хотел выглядеть плохим парнем в ваших глазах или оставлять вас в подвешенном состоянии, даже когда вы уже состоите в официальном браке", — объяснила Буш в беседе с "Вечерней Москвой".

Мужчин под знаком зодиака Рак разделяют на две категории: представители первой группы очень любят свой дом и близких, однако тяжелы в общении. Мужчины из второй группы ленивы и корыстны, при этом оба типа много времени проводят дома.

Мужчины, рождённые под знаком зодиака Дева, снаружи поддерживают твёрдую оболочку, но внутри достаточно чувствительны и постоянно ищут, кому им открыться и излить душу. Также они трудолюбивы, часто испытывают стресс и ценят время, проведённое с семьёй и друзьями.

Скорпионы эмоциональны: хранят обиду долго и потом с обвинениями нападают на обидчика. Эмоциональная нестабильность и повышенная уязвимость — причины всех агрессивных проявлений Скорпионов.