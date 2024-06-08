Два человека погибли в ДТП с автобусом в Барнауле

Два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Барнауле, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. Страшная авария произошла на Змеиногорском тракте.

"7 июня 2024 года около 23:50 <...> произошло столкновение пассажирского автобуса "Кинг Лонг", следовавшего маршрутом Новосибирск — Усть-Каменогорск, и автомобиля "Мазда Демио". От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и его знакомая", — говорится в сообщении.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Прокуратура начала проверку, также надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела.

Место ДТП с участием автобуса в Барнауле. Фото © Telegram / "ЧП 112 / Барнаул"

Место ДТП с участием автобуса в Барнауле. Фото © Telegram / "ЧП 112 / Барнаул"

Место ДТП с участием автобуса в Барнауле. Фото © Telegram / "ЧП 112 / Барнаул"