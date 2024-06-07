Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 32

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Могочинском районе Забайкальского края выросло до 32, известно о трёх погибших. Данные о происшествии сообщает Минздрав региона в своём телеграм-канале.

"По уточнённым данным, всего пострадало 35 человек, из них трое погибли, 27 пациентов доставлены в ЦРБ, пятеро находятся на обследовании", — говорится в сообщении.

На данный момент в Могочинский район из Читы направили медиков и хирургов для помощи пострадавшим. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что вахтовый автобус ехал с ночной смены с рудника Александровский.