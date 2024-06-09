Под Новосибирском в результате массового ДТП погиб один человек, двое пострадали

В Новосибирской области произошла авария с участием сразу четырёх автомобилей. В результате от многочисленных полученных травм скончалась женщина, ещё два человека получили повреждения. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области







Инцидент произошёл 9 июня около 12:30. 57-летний водитель Lexus LX570 ехал по трассе Новосибирск – Кочки – Павлодар. На 48-м километре он решил совершить обгон, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем Honda Fit, после чего Lexus, как боулинговый шар, отскочил в движущиеся по встречке KIA и Mercedes. После этого Lexus съехал в кювет и перевернулся.

"В результате происшествия от полученных травм скончалась водитель KIA, женщина 1962 года, водитель Lexus с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован, водитель Mercedes, мужчина 1995 года рождения, получил ушиб грудной клетки. Женщина 1980 года, управлявшая Honda Fit, за медицинской помощью не обращалась", — сказано в тексте сообщения.