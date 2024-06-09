Водитель иномарки погиб, столкнувшись с автобусом в Новокузнецке

Водитель легковой машины стал виновником ДТП с пассажирским автобусом в Новокузнецком районе Кемеровской области, он скончался на месте. Ещё двое пассажиров автобуса пострадали в аварии. Об этом пишет пресс-служба ГУМВД по региону в своём телеграм-канале.

Авария случилась около 07:20 (03:20 мск) на седьмом километре шоссе Ильинка – Степной в Новокузнецком муниципальном округе. Через некоторое время на место происшествия приехали сотрудники госавтоинспекции. Они установили, что 53-летний мужчина, находящийся за рулём автомобиля "Тойота-Королла" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Нефаз".

"В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В автобусе находилось 17 пассажиров, один из них с травмами доставлен в медучреждение, ещё один позже самостоятельно обратился в травмпункт, ему оказана разовая помощь", — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас полиция продолжает разбираться в ситуации и устанавливает все детали ДТП.