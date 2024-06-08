В жутком ДТП в Подмосковье погибли три человека, включая ребёнка

В Подмосковье столкновение легковушки и фуры унесло жизни трёх человек. Одним из погибших оказался ребёнок, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Жёсткая авария произошла в субботу, 8 июня, примерно в 18:20 мск на 60-м километре М-1 "Беларусь" в Одинцовском городском округе. По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком. В результате на месте погибли три человека, среди них ребёнок. Ещё один несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

"По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", — говорится в сообщении МВД.

Кадр с места ДТП в Одинцове, где погибли три человека. Фото © Telegram / Подмосковная полиция