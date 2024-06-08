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8 июня, 19:02

В жутком ДТП в Подмосковье погибли три человека, включая ребёнка

МВД: Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье

Фото с места ДТП в Одинцове, где погибли три человека. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Фото с места ДТП в Одинцове, где погибли три человека. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В Подмосковье столкновение легковушки и фуры унесло жизни трёх человек. Одним из погибших оказался ребёнок, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Жёсткая авария произошла в субботу, 8 июня, примерно в 18:20 мск на 60-м километре М-1 "Беларусь" в Одинцовском городском округе. По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком. В результате на месте погибли три человека, среди них ребёнок. Ещё один несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован. В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

"По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", — говорится в сообщении МВД.

Кадр с места ДТП в Одинцове, где погибли три человека. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Кадр с места ДТП в Одинцове, где погибли три человека. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Ранее Life.ru сообщал, что Maserati врезался в остановку с детьми на западе Подмосковья. В результате один из подростков погиб на месте. Виновника аварии, который, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения, задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Наталья Исакова
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