Водитель Maserati врезался в остановку на трассе в Подмосковье, погиб ребёнок

В Московской области водитель автомобиля Maserati не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб ребёнок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Остановка после ДТП в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

"Сегодня примерно в 14:20 на 28-м километре автодороги Уваровка – Семёновское – Кусково произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Maserati, не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Машина, которая врезалась в остановку в Можайске. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В прокуратуре региона уточнили, что в результате ДТП на месте погиб тринадцатилетний подросток, девятилетний мальчик попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, а ещё один — успел отскочить и не пострадал. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Виновника аварии задержали в Можайске. По данным регионального главка СК РФ, им оказался 27-летний мужчина. Уточняется, что водитель ехал на иномарке на большой скорости. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим прав на управление транспортным средством, в состоянии опьянения, повлёкшее смерть человека. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы, отметили в СК.