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28 мая, 15:59

В Ростове-на-Дону иномарка насмерть сбила молодого пешехода из-за опасного манёвра

SHOT: В Ростове-на-Дону девушка на авто переехала парня, который шёл по тротуару

В Ростове-на-Дону 31-летняя девушка переехала 21-летнего парня, который в этот момент шёл по тротуару. Как сообщает SHOT, виновница смертельного ДТП ехала на Citroen.

В Ростове-на-Дону девушка переехала парня, который шёл по тротуару. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, она перестраивалась из среднего ряда в правый, выехала на тротуар и снесла прохожего. На опубликованном видео запечатлено, что от удара парень подлетел на несколько метров. Спасти его не смогли, пострадавший скончался до приезда скорой. Сейчас правоохранители выясняют, почему водитель решилась на такой опасный манёвр.

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Ранее Life.ru писал, что в Перми водитель снёс стеклянные двери и заехал прямо в павильон пекарни. Продавщица не только не пострадала, но и невозмутимо продолжила сидеть в телефоне после произошедшего.

Обложка ©

SHOT

Никита Осипов
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