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Регион
27 мая, 10:36

"Сходил за хлебушком!": В Перми водитель снёс стеклянные двери и заехал прямо в павильон пекарни

SHOT: В Перми автомобиль KIA вылетел с дороги и въехал в торговый киоск

В Перми водитель разнёс павильон пекарни и остановился у кассы. Обложка © Telegram / SHOT

В Перми водитель разнёс павильон пекарни и остановился у кассы. Обложка © Telegram / SHOT

Авария произошла на улице Гусарова в Перми. Водитель автомобиля КИА не справился с управлением, заехал в пекарню через стеклянные двери, врезался в прилавок, сообщается в телеграм-канале SHOT. Продавщица не только не пострадала, но и невозмутимо продолжила сидеть в телефоне после произошедшего.

В Перми водитель врезался прямо в павильон пекарни. Видео © Telegram / SHOT

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Что стало причиной аварии с автомобилем КИА, будут устанавливать сотрудники ГИБДД.

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Николай Рюмин
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