"Сходил за хлебушком!": В Перми водитель снёс стеклянные двери и заехал прямо в павильон пекарни

Авария произошла на улице Гусарова в Перми. Водитель автомобиля КИА не справился с управлением, заехал в пекарню через стеклянные двери, врезался в прилавок, сообщается в телеграм-канале SHOT. Продавщица не только не пострадала, но и невозмутимо продолжила сидеть в телефоне после произошедшего.

В Перми водитель врезался прямо в павильон пекарни. Видео © Telegram / SHOT

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Что стало причиной аварии с автомобилем КИА, будут устанавливать сотрудники ГИБДД.