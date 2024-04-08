Водитель легковушки протаранил бетонный блок перед Крымским мостом
МВД: Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом, есть пострадавшие
Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом. Обложка © Telegram / МВД Крым
Водитель автомобиля Volkswagen Passat врезался в бетонный блок перед въездом на Крымский мост. В результате пострадал он и один пассажир, сообщили в пресс-службе МВД республики. Уточняется, что ДТП произошло утром 8 апреля на трассе А290 "Новороссийск – Керчь".
Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом. Фото © Telegram / МВД Крым
"В результате ДТП водитель и пассажир 1963 года рождения получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что водитель 1990 года рождения двигался за рулём автомобиля "Фольксваген-Пассат" со стороны Керчи в Тамань, но наехал на бетонный блок. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.
А ранее Life.ru писал, что автобус врезался в строительную технику под Владимиром в Петушинском районе. В результате ДТП на 118-м километре трассы М7 пострадали 15 человек.