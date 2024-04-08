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8 апреля, 10:28

Водитель легковушки протаранил бетонный блок перед Крымским мостом

МВД: Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом, есть пострадавшие

Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом. Обложка © Telegram / МВД Крым

Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом. Обложка © Telegram / МВД Крым

Водитель автомобиля Volkswagen Passat врезался в бетонный блок перед въездом на Крымский мост. В результате пострадал он и один пассажир, сообщили в пресс-службе МВД республики. Уточняется, что ДТП произошло утром 8 апреля на трассе А290 "Новороссийск – Керчь".

Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом. Фото © Telegram / МВД Крым

Водитель врезался в бетонный блок перед Крымским мостом. Фото © Telegram / МВД Крым

"В результате ДТП водитель и пассажир 1963 года рождения получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель 1990 года рождения двигался за рулём автомобиля "Фольксваген-Пассат" со стороны Керчи в Тамань, но наехал на бетонный блок. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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А ранее Life.ru писал, что автобус врезался в строительную технику под Владимиром в Петушинском районе. В результате ДТП на 118-м километре трассы М7 пострадали 15 человек.

Дарья Нарыкова
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