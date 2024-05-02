Бешеный газовый баллон пробил крышу машины и разбил стену дома во Владивостоке

Во Владивостоке летающий газовый баллон пробил крышу авто и разбил стену дома. Как сообщает SHOT , всё случилось днём в четверг, 2 мая, у пункта приёма металла. В результате произошёл взрыв.

Телеграм-канал уточняет, что большой металлический баллон влетел в крышу припаркованной Toyota Harrier, отскочил от салона машины, а затем врезался в ближайший дом. Предварительно, никто не пострадал. Хозяева кроссовера оценили ущерб в 300 тысяч рублей.