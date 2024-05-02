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2 мая, 09:57

Бешеный газовый баллон пробил крышу машины и разбил стену дома во Владивостоке

SHOT: Во Владивостоке газовый баллон пробил крышу авто и врезался в стену дома

Повреждённая газовым баллоном машина во Владивостоке. Обложка © Telegram / SHOT

Повреждённая газовым баллоном машина во Владивостоке. Обложка © Telegram / SHOT

Во Владивостоке летающий газовый баллон пробил крышу авто и разбил стену дома. Как сообщает SHOT, всё случилось днём в четверг, 2 мая, у пункта приёма металла. В результате произошёл взрыв.

Автомобиль, повреждённый газовым баллоном во Владивостоке. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал уточняет, что большой металлический баллон влетел в крышу припаркованной Toyota Harrier, отскочил от салона машины, а затем врезался в ближайший дом. Предварительно, никто не пострадал. Хозяева кроссовера оценили ущерб в 300 тысяч рублей.

Газовый баллон рядом с повреждённым авто во Владивостоке. Фото © Telegram / SHOT

Газовый баллон рядом с повреждённым авто во Владивостоке. Фото © Telegram / SHOT

Оглушительный взрыв "газели" посреди дороги в Москве попал на видео
Оглушительный взрыв "газели" посреди дороги в Москве попал на видео

Ранее Life.ru писал, что в Татарстане мощный взрыв разнёс двухэтажку во время установки натяжных потолков с использованием газового баллона. Некоторых жильцов спасателям пришлось вызволять из-под завалов. В результате ЧП три человека пострадали, один погиб. В СК Татарстана возбудили уголовное дело.

Никита Осипов
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