Байкер протаранил медведя на трассе в Словакии. Мужчина выжил, а хищника застрелили
В Словакии мужчина на скутере столкнулся с медведем и получил тяжёлые травмы
В Словакии мужчина ехал на скутере и столкнулся с медведем. После незапланированной встречи байкера вертолётом доставили в больницу с тяжёлыми ранами. Животное, выбежавшее на дорогу, было ликвидировано, сообщает местная полиция.
Скутер словацкого мужчины, который врезался в медведя. Фото © Полиция Словакии
"Медведь выбежал на дорогу перед 53-летним мотоциклистом, и тот уже не смог предотвратить столкновение. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу", — сообщила в соцсети полиция Банска-Бистрицы.
Инцидент произошёл возле села Хараба в районе Брезно. Пассажирка мопеда отделалась лёгкими травмами, ей оказали помощь на месте.
Место столкновения словацкого байкера с медведем © Полиция Словакии
С начала года в Словакии зафиксировали 15 нападений медведя на людей, одно из них со смертельным исходом. Из-за регулярных атак местный парламент упростил правила отстрела косолапых.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Бурятии медведь загрыз жительницу Нижнеангарска, отправившуюся на рыбалку. Вероятно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом.
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