Байкер протаранил медведя на трассе в Словакии. Мужчина выжил, а хищника застрелили

В Словакии мужчина ехал на скутере и столкнулся с медведем. После незапланированной встречи байкера вертолётом доставили в больницу с тяжёлыми ранами. Животное, выбежавшее на дорогу, было ликвидировано, сообщает местная полиция.

Скутер словацкого мужчины, который врезался в медведя. Фото © Полиция Словакии

"Медведь выбежал на дорогу перед 53-летним мотоциклистом, и тот уже не смог предотвратить столкновение. В результате аварии он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу", — сообщила в соцсети полиция Банска-Бистрицы.

Инцидент произошёл возле села Хараба в районе Брезно. Пассажирка мопеда отделалась лёгкими травмами, ей оказали помощь на месте.

Место столкновения словацкого байкера с медведем © Полиция Словакии

С начала года в Словакии зафиксировали 15 нападений медведя на людей, одно из них со смертельным исходом. Из-за регулярных атак местный парламент упростил правила отстрела косолапых.