Жителей Подмосковья предупредили о нетипичной активности медведей

Жители Дмитровского округа Подмосковья стали чаще встречать медведей в лесу, на дорогах, дачных участках. Биолог Павел Глазков рассказал, что подобная необычная активность животных связана с брачным периодом и поиском новых мест обитания.

Сегодня бурый медведь — это редкое для региона животное. Косолапого уже успели занести в Красную книгу Московской области. Именно поэтому вполне вероятно, что мишки пришли к людям из соседних лесов.

"Это связано в том числе с брачным периодом животного — у них в июне идёт гон", — рассказал Павел Глазков в беседе с "Москвой 24".

Ещё одна возможная причина активности — молодым косолапым приходится искать новые места обитания, так как более старшие медведи не терпят чужих на своей территории.

Биолог напомнил россиянам, что, когда человек идёт в лес за грибами, ягодами, за ним в среднем наблюдают до пяти пар глаз животных. Поэтому нужно издавать больше шума: звери, в том числе медведи, его услышат и уйдут.

"Можно громко разговаривать, посвистывать, петь песни или использовать спортивный свисток. Всё это защитит вас от диких животных", — добавил эксперт.

Но если встреча с медведем всё-таки состоялась, то необходимо просто уйти, продолжая смотреть на животного. Ни в коем случае нельзя убегать, иначе это может спровоцировать зверя.

"Если медведь начинает атаковать, нужно набраться смелости и сделать несколько выпадов в его сторону. Это не просто, но деваться некуда. Держим куртку над головой, раскачиваемся и делаем несколько шагов в его сторону. И после этого назад — и уходим", — посоветовал специалист.