В Бурятии медведь загрыз женщину, отправившуюся на рыбалку

В Бурятии медведь загрыз жительницу Нижнеангарска, отправившуюся на рыбалку. Об этом рассказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. Трагедия произошла в районе реки Душкачанки.

"Недалеко от тайги на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась", — написала Дамдинова в телеграм-канале.

Государственные инспекторы Бурприроднадзора и охотники "отрегулировали" косолапого. По всей видимости, речь идёт об отстреле. Сотрудники ведомства обследуют территорию, следов других медведей не найдено.