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6 июля, 13:21

В Бурятии медведь загрыз женщину, отправившуюся на рыбалку

В Бурятии медведь загрыз жительницу Нижнеангарска, отправившуюся на рыбалку. Об этом рассказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова. Трагедия произошла в районе реки Душкачанки.

"Недалеко от тайги на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась", — написала Дамдинова в телеграм-канале.

Государственные инспекторы Бурприроднадзора и охотники "отрегулировали" косолапого. По всей видимости, речь идёт об отстреле. Сотрудники ведомства обследуют территорию, следов других медведей не найдено.

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Ранее жителей Дмитровского округа Подмосковья предупредили о повышенной активности медведей. Хищников начали чаще встречать в лесу, на дорогах и дачных участках. По словам биолога, косолапому нашествию есть простое объяснение — брачный период.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / gergosz

Матвей Константинов
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