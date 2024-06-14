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13 июня, 21:26

В Башкирии ловкий медведь устроил погоню за мотоциклистом и попал на видео

В Башкирии медведь устроил погоню за мотоциклистом и чуть не догнал его

В Республике Башкортостан медведь чуть не напал на проезжавшего по грунтовой дороге мотоциклиста. Как передают в социальных сетях опубликовавшие видеозапись этого происшествия местные паблики, погоня случилась на выезде с турбазы "Озеро Графское".

Погоня медведя за мотоциклистом в Башкирии. Видео © VK / Bash.dtp.official

Там один из автолюбителей, находившийся за рулём своей машины, заснял гонящегося за впереди едущим мотоциклистом медведя. В какой-то момент косолапый прекратил погоню и свернул с дороги в лес, где позже и скрылся. В результате случившегося никто не пострадал.

Россиянам рассказали, как не стать целью медведя и других диких зверей в лесу
Россиянам рассказали, как не стать целью медведя и других диких зверей в лесу

Ранее Life.ru писал, что власти Красноярска несколько дней назад объявили режим повышенной готовности из-за появления в городской черте диких медведей. Только за две последние недели было зафиксировано нескольких таких случаев.

Обложка ©

VK / Bash.dtp.official

Алексей Соловьёв
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