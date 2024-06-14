В Башкирии ловкий медведь устроил погоню за мотоциклистом и попал на видео
В Башкирии медведь устроил погоню за мотоциклистом и чуть не догнал его
В Республике Башкортостан медведь чуть не напал на проезжавшего по грунтовой дороге мотоциклиста. Как передают в социальных сетях опубликовавшие видеозапись этого происшествия местные паблики, погоня случилась на выезде с турбазы "Озеро Графское".
Погоня медведя за мотоциклистом в Башкирии. Видео © VK / Bash.dtp.official
Там один из автолюбителей, находившийся за рулём своей машины, заснял гонящегося за впереди едущим мотоциклистом медведя. В какой-то момент косолапый прекратил погоню и свернул с дороги в лес, где позже и скрылся. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее Life.ru писал, что власти Красноярска несколько дней назад объявили режим повышенной готовности из-за появления в городской черте диких медведей. Только за две последние недели было зафиксировано нескольких таких случаев.
VK / Bash.dtp.official