В Башкирии ловкий медведь устроил погоню за мотоциклистом и попал на видео

В Республике Башкортостан медведь чуть не напал на проезжавшего по грунтовой дороге мотоциклиста. Как передают в социальных сетях опубликовавшие видеозапись этого происшествия местные паблики, погоня случилась на выезде с турбазы "Озеро Графское".

Погоня медведя за мотоциклистом в Башкирии. Видео © VK / Bash.dtp.official

Там один из автолюбителей, находившийся за рулём своей машины, заснял гонящегося за впереди едущим мотоциклистом медведя. В какой-то момент косолапый прекратил погоню и свернул с дороги в лес, где позже и скрылся. В результате случившегося никто не пострадал.