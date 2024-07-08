Под Красноярском столкнулись грузовик и рейсовый автобус, пострадали 17 человек
В ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае пострадали 17 человек
Место ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае. Обложка © Telegram / Прокуратура Красноярского края
В Назаровском районе Красноярского края столкнулись рейсовый автобус и грузовик с кунгом, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Пострадали 17 человек, в том числе семеро детей.
Место ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
"Сегодня на 41-м километре автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" произошло столкновение автобуса "Пежо Боксер" и грузового автомобиля "Нефаз", после столкновения произошёл съезд в кювет и опрокидывание транспортных средств... В автобусе находилось 18 человек... Автобус двигался по маршруту "Красноярск-Шарыпово", — говорится в сообщении.
Водители отказались от госпитализации. Краевой Следком уже отчитался о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Его ход контролирует прокуратура. Предварительно, столкновение произошло, когда автобус пошёл на обгон большегруза, а тот начал поворачивать влево.
Место ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края
Ранее в Рязанской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Погибло пять человек, в том числе один ребёнок. Одного подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.