Под Красноярском столкнулись грузовик и рейсовый автобус, пострадали 17 человек

В Назаровском районе Красноярского края столкнулись рейсовый автобус и грузовик с кунгом, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Пострадали 17 человек, в том числе семеро детей.

Место ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

"Сегодня на 41-м километре автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" произошло столкновение автобуса "Пежо Боксер" и грузового автомобиля "Нефаз", после столкновения произошёл съезд в кювет и опрокидывание транспортных средств... В автобусе находилось 18 человек... Автобус двигался по маршруту "Красноярск-Шарыпово", — говорится в сообщении.

Водители отказались от госпитализации. Краевой Следком уже отчитался о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Его ход контролирует прокуратура. Предварительно, столкновение произошло, когда автобус пошёл на обгон большегруза, а тот начал поворачивать влево.

Место ДТП с автобусом и грузовиком в Красноярском крае. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края