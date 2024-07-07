Пять человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП под Рязанью
Кадры с места столкновения на трассе "Каспий" под Рязанью. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области
На автомобильной трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибло пять человек, в том числе один ребёнок. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"Шестого июля в 22:30 на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet Niva и Lada. В результате ДТП погибло пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет", — говорится в сообщении.
Ещё один 15-летний пассажир в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что пять человек погибли в результате ДТП с участием двух авто под Воронежем. Водитель ВАЗ-2111 выехал на полосу встречного движения и врезался в "десятку". После лобового столкновения "одиннадцатый" загорелся.