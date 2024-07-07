Пять человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП под Рязанью

На автомобильной трассе Р-22 "Каспий" в Рязанской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибло пять человек, в том числе один ребёнок. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Шестого июля в 22:30 на 331-м километре автодороги Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet Niva и Lada. В результате ДТП погибло пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет", — говорится в сообщении.

Ещё один 15-летний пассажир в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу. На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.