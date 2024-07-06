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6 июля, 20:17

Пять человек стали жертвами страшной аварии под Воронежем

МВД: Пять человек погибли в результате ДТП с участием двух авто под Воронежем

Снимок с места ДТП в Калачеевском районе Воронежской области, в результате которого погибли пять человек. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Снимок с места ДТП в Калачеевском районе Воронежской области, в результате которого погибли пять человек. Обложка © Telegram / Полиция Воронежской области

Пять человек стали жертвами страшной аварии в Калачеевском районе Воронежской области, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП также пострадала пятилетняя девочка, она госпитализирована, сообщили в региональном управлении МВД.

Снимок с места ДТП в Калачеевском районе Воронежской области, в результате которого погибли пять человек. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Снимок с места ДТП в Калачеевском районе Воронежской области, в результате которого погибли пять человек. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Авария произошла вечером 6 июля в Калачеевском районе Воронежской области на 28-м километре автодороги Калач – село Новая Криуша – село Скрипниково. Предварительно, водитель ВАЗ-2111 выехал на встречку и врезался в "десятку". После лобового столкновения "одиннадцатый" загорелся. Находившиеся внутри пассажиры и водитель погибли.

"Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм также скончались на месте происшествия. Пассажир указанного автомобиля, 5-летняя девочка, получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение", — сообщили в ведомстве.

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Ранее сообщалось о ДТП в Москве, в результате которого погибли два человека. Грузовик Mercedes на полной скорости влетел в стоящий на МКАД неисправный фургон "соболь". В результате столкновения отечественная "малотоннажка" вспыхнула и полностью сгорела. Два пассажира автомобиля ГАЗ скончались на месте.

Оксана Попова
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