Пять человек стали жертвами страшной аварии под Воронежем

Пять человек стали жертвами страшной аварии в Калачеевском районе Воронежской области, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП также пострадала пятилетняя девочка, она госпитализирована, сообщили в региональном управлении МВД.

Снимок с места ДТП в Калачеевском районе Воронежской области, в результате которого погибли пять человек. Фото © Telegram / Полиция Воронежской области

Авария произошла вечером 6 июля в Калачеевском районе Воронежской области на 28-м километре автодороги Калач – село Новая Криуша – село Скрипниково. Предварительно, водитель ВАЗ-2111 выехал на встречку и врезался в "десятку". После лобового столкновения "одиннадцатый" загорелся. Находившиеся внутри пассажиры и водитель погибли.

"Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 от полученных травм также скончались на месте происшествия. Пассажир указанного автомобиля, 5-летняя девочка, получила телесные повреждения, госпитализирована в медицинское учреждение", — сообщили в ведомстве.