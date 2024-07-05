Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик

Грузовик Mercedes на полной скорости влетел в стоящий на МКАД неисправный фургон "Соболь". В результате столкновения отечественная "малотоннажка" вспыхнула и полностью сгорела. Два пассажира автомобиля ГАЗ скончались на месте, за жизнь водителя борются медики, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как после мощного тарана "соболь" отлетел в сторону, а затем резко воспламенился яркой вспышкой. Спустя считаные секунды после аварии фургон оказался полностью объят огнём.

Последствия ДТП на МКАД. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы / Life.ru

"На внешней стороне 18-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них загорелся. После ликвидации возгорания в автомобиле "Соболь" обнаружены тела двух человек. Также в результате аварии есть пострадавший", — уточнили в московской прокуратуре.