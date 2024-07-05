Два человека сгорели заживо в "газели", в которую на МКАД влетел грузовик
Два человека погибли в загоревшейся после ДТП "газели" на МКАД
Грузовик протаранил стоящий фургон на МКАД. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Москвы
Грузовик Mercedes на полной скорости влетел в стоящий на МКАД неисправный фургон "Соболь". В результате столкновения отечественная "малотоннажка" вспыхнула и полностью сгорела. Два пассажира автомобиля ГАЗ скончались на месте, за жизнь водителя борются медики, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как после мощного тарана "соболь" отлетел в сторону, а затем резко воспламенился яркой вспышкой. Спустя считаные секунды после аварии фургон оказался полностью объят огнём.
Последствия ДТП на МКАД. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы / Life.ru
"На внешней стороне 18-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего один из них загорелся. После ликвидации возгорания в автомобиле "Соболь" обнаружены тела двух человек. Также в результате аварии есть пострадавший", — уточнили в московской прокуратуре.
Ещё один пожар едва не произошёл на МКАД по вине новенького кроссовера Volvo, который самопроизвольно загорелся во время движения. Спастись владелице джипа и её дочке помогли очевидцы, которые успели залить двигатель машины огнетушителем.