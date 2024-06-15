Массовая авария с пятью автомобилями произошла на МКАД
На МКАД произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Серьёзное ДТП произошло на юго-западе Москвы. На 37-м километре МКАД столкнулись сразу пять автомобилей, сообщает столичный Департамент транспорта.
"На 37-м километре МКАД в 6-й полосе движения столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", — рассказали представители Дептранса.
В сообщении также сказано, что движение в районе ДТП затруднено на 2 км.
Ранее в Республике Марий Эл произошло столкновение иномарки и пассажирского автобуса. Инцидент случился на 19–20-м километре федеральной трассы "Вятка". В результате ДТП три человека погибли, ещё шестеро пострадали, получив травмы различной степени тяжести.
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