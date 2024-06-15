Массовая авария с пятью автомобилями произошла на МКАД

На МКАД произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Серьёзное ДТП произошло на юго-западе Москвы. На 37-м километре МКАД столкнулись сразу пять автомобилей, сообщает столичный Департамент транспорта.

"На 37-м километре МКАД в 6-й полосе движения столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", — рассказали представители Дептранса.

В сообщении также сказано, что движение в районе ДТП затруднено на 2 км.