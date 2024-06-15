В Благовещенске появился стихийный мемориал у места ДТП, где погибло 5 человек
Жители Благовещенска приносят цветы и игрушки на стихийный мемориал. Фото © Telegram / Непростой Свободный
Жители Благовещенска Амурской области устроили стихийный мемориал у места ДТП, в котором погибло пять человек. Люди не прекращают нести цветы и игрушки. Уже около 200 человек таким образом выразили свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в страшной аварии. Об этом сообщает Kp.ru.
"Он (мужчина за рулём Suzuki Hustler. — Прим. Life.ru) летел, как сумасшедший, и просто снёс людей. Всё произошло настолько быстро, что я не понял, к кому бежать. И как помочь. На моих глазах отец оплакивал сына, такое не забудешь", — вспоминает один из очевидцев.
В регионе в ближайшие дни решили не проводить никаких развлекательных и массовых мероприятий, сообщает амурский Минкульт. 15 июня, в субботу, пройдёт официальная церемония возложения цветов.
Напомним, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу людей на тротуаре. Водитель, находившийся за рулём минивэна, был пьян в момент аварии и оправдывался тем, что у машины отказали тормоза. Виновник был задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. В результате ДТП на месте погибло три человека и шесть пострадали, однако позднее двое пострадавших скончались в больнице.