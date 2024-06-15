В Благовещенске появился стихийный мемориал у места ДТП, где погибло 5 человек

Жители Благовещенска Амурской области устроили стихийный мемориал у места ДТП, в котором погибло пять человек. Люди не прекращают нести цветы и игрушки. Уже около 200 человек таким образом выразили свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в страшной аварии. Об этом сообщает Kp.ru.

"Он (мужчина за рулём Suzuki Hustler. — Прим. Life.ru) летел, как сумасшедший, и просто снёс людей. Всё произошло настолько быстро, что я не понял, к кому бежать. И как помочь. На моих глазах отец оплакивал сына, такое не забудешь", — вспоминает один из очевидцев.