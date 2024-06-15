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15 июня, 05:45

В Благовещенске появился стихийный мемориал у места ДТП, где погибло 5 человек

Жители Благовещенска приносят цветы и игрушки на стихийный мемориал. Фото © Telegram / Непростой Свободный

Жители Благовещенска приносят цветы и игрушки на стихийный мемориал. Фото © Telegram / Непростой Свободный

Жители Благовещенска Амурской области устроили стихийный мемориал у места ДТП, в котором погибло пять человек. Люди не прекращают нести цветы и игрушки. Уже около 200 человек таким образом выразили свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в страшной аварии. Об этом сообщает Kp.ru.

"Он (мужчина за рулём Suzuki Hustler. — Прим. Life.ru) летел, как сумасшедший, и просто снёс людей. Всё произошло настолько быстро, что я не понял, к кому бежать. И как помочь. На моих глазах отец оплакивал сына, такое не забудешь", — вспоминает один из очевидцев.

В регионе в ближайшие дни решили не проводить никаких развлекательных и массовых мероприятий, сообщает амурский Минкульт. 15 июня, в субботу, пройдёт официальная церемония возложения цветов.

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Напомним, 14 июня в Благовещенске автомобиль на полной скорости влетел в толпу людей на тротуаре. Водитель, находившийся за рулём минивэна, был пьян в момент аварии и оправдывался тем, что у машины отказали тормоза. Виновник был задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. В результате ДТП на месте погибло три человека и шесть пострадали, однако позднее двое пострадавших скончались в больнице.

Владимир Озеров
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