В Благовещенске над виновником смертельного ДТП едва не устроили самосуд

В Благовещенске задержали пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП. Как сообщает SHOT, его оперативно увезли с места сотрудники полиции, потому что очевидцы едва не устроили над ним самосуд.

Задержание виновника смертельной аварии в Благовещенске. Видео © Telegram / SHOT

За рулём минивэна Suzuki Hustler был 59-летний уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин, работавший ранее охранником. Машину он купил в октябре 2023 года — за это время его три раза штрафовали на общую сумму четыре тысячи рублей. После ДТП мужчина сначала пытался сделать вид, что ни при чём, а потом заявил, что якобы у машины отказали тормоза.

Источник телеграм-канала утверждает, что в аварии погибли подростки от 14 до 16 лет, также среди жертв есть 30-летняя женщина. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент на него составили протокол по статье 12.8 КоАП за пьяную езду.

Евгений Бакарюкин, устроивший смертельное ДТП в Благовещенске. Фото © Telegram / SHOT