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13 июня, 08:43

Пьяный водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек в Волгоградской области

Место ДТП под Волгоградом. Обложка © Telegram / Прокуратура Волгоградской области

Место ДТП под Волгоградом. Обложка © Telegram / Прокуратура Волгоградской области

В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи работают на месте ДТП в Волгоградской области. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

"Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года примерно в 22 часа подозреваемый, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в посёлке Райгород Светлоярского района, где совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались", — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что водителя удалось задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пьяном виде, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.

В региональной прокуратуре дополнили, что ДТП произошло, так как водитель ВАЗ-2121 "Нива" не справился с управлением и сбил девочек, которые шли по обочине дороги. Надзорный орган взял на контроль ход расследования уголовного дела.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 8 июня в Московской области 27-летний водитель автомобиля Maserati разогнался до 280 километров в час и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб тринадцатилетний подросток, а у попавшего в реанимацию девятилетнего мальчика оторвало часть ноги. Водитель автомобиля задержан. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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