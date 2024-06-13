Пьяный водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек в Волгоградской области

В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух 14-летних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи работают на месте ДТП в Волгоградской области. Видео © Telegram / Волгоградский Следком

"Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года примерно в 22 часа подозреваемый, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в посёлке Райгород Светлоярского района, где совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались", — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что водителя удалось задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в пьяном виде, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц.