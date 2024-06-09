Водитель насмерть сбил четырёхлетнюю девочку в Угличе 9 июня, 11:36 Водитель сбил ребёнка в Угличе. Обложка © Telegram / СУ СК по Ярославской области

В Ярославской области водитель насмерть сбил четырёхлетнюю девочку. Возбуждено уголовное дело, опрашиваются очевидцы трагедии. Об этом сообщает региональный СК.

"8 июня текущего года на перекрёстке улицы Свободы и улицы Ярославской города Углича Ярославской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб малолетний ребёнок", — уточнили в ведомстве.

Место ДТП в Угличе, где сбили девочку. Фото © Telegram / Прокуратура Ярославской области

По данным областного МВД, за рулём ВАЗ-2111 находился 47-летний мужчина. На огромной скорости автомобиль врезался в девочку, которая переходила дорогу вместе с двумя взрослыми. От удара ребёнок отлетел на несколько метров и скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что водитель легковой машины стал виновником ДТП с пассажирским автобусом в Новокузнецком районе Кемеровской области, он скончался на месте. Ещё двое пассажиров автобуса пострадали в аварии.

Авторы Татьяна Миссуми