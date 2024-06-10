"Ножку даже не нашли": Стало известно о состоянии мальчика, в которого врезался Maserati Мать рассказала, что её сыну оторвало часть ноги после ДТП с Maserati в Можайске 10 июня, 16:13 Maserati, совершивший ДТП в Подмосковье. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Доставленный в реанимацию мальчик после ДТП с Maserati под Можайском перенёс вторую операцию. У ребёнка оторвана часть ноги, множественные рваные раны и ссадины. Сейчас он доставлен в московскую клинику. Об этом рассказала его мать Елена в беседе с порталом 360.ru.

Мальчик отдыхал на даче в деревне. В день трагедии вместе с приятелями катался на велосипеде. Ребята были на тротуаре, когда в них на огромной скорости влетела иномарка. По словам женщины, её сын какое-то время ещё был в сознании и успел поговорить с ней.

"Он сказал: "Мама, я не успел среагировать". Мальчика, который был впереди, разорвало на части. <…> Ножку моего ребёнка даже не нашли", — поделилась Елена.

Как сообщалось, в Московской области 27-летний водитель автомобиля Maserati разогнался до 280 километров в час и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб тринадцатилетний подросток, а девятилетний мальчик был доставлен в реанимацию. Водитель автомобиля задержан. Возбуждено уголовное дело.

Авторы Татьяна Миссуми